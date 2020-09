Giro 2020: Team Sunweb met Kelderman en Oomen als klassementsrenners dinsdag 29 september 2020 om 10:24

Team Sunweb heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor de Giro d’Italia. Wilco Kelderman en Sam Oomen zijn, zoals eerder al aangekondigd, de aangewezen mannen voor het klassement. Met Michael Matthews wordt ingezet op dagsucces.

Team Sunweb heeft de herstart van het seizoen niet gemist. Michael Matthews zette de Bretagne Classic achter zijn naam, Wilco Kelderman werd vierde in Tirreno-Adriatico en Marc Hirschi en Søren Kragh Andersen bezorgden de ploeg drie etappezeges in de Tour de France. “Na een echt succesvolle seizoensherstart is de motivatie in het team erg hoog en de jongens willen dat succes graag voortzetten in Italië”, laat Giro-ploegleider Luke Roberts weten.

Volgens de Australiër is de voorbereidingsperiode op de Ronde van Italië voorspoedig verlopen. “We jagen in Italië twee doelen na als ploeg: een goed klassement en etappezeges – op dezelfde manier als onlangs in andere wedstrijden. We nemen sterke klimmers mee om onze ambities voor het klassement kracht bij te zetten. Daarnaast hebben we sterke troeven voor de etappes waar wij kansen zien voor dagsuccessen.”

Ten opzichte van de Giro-selectie die in juli werd aangekondigd, is Casper Pedersen vervangen door Chad Haga.

Team Sunweb voor Giro d’Italia 2020

Nico Denz

Chad Haga

Chris Hamilton

Jai Hindley

Wilco Kelderman

Michael Matthews

Sam Oomen

Martijn Tusveld