Giro 2020: Tao Geoghegan Hart wint op Piancavallo, Kelderman pakt tijd terug

Tao Geoghegan Hart heeft de vijftiende etappe van de Giro d’Italia achter zijn naam gezet. In de bergrit naar skioord Piancavallo versloeg hij de Team Sunweb-tandem Jai Hindley en Wilco Kelderman, die, inclusief bonificaties, 41 seconden terugpakte op roze trui João Almeida. De Nederlander staat nu vijftien tellen achter de Portugees.

Daags voor de tweede rustdag kreeg het peloton een zware bergetappe voorgeschoteld naar Piancavallo, waar de streep lag na een slotklim van eerste categorie. Gestart werd in de militaire vliegbasis Rivolto in Codroipo, twintig kilometer ten zuidwesten van Udine, waarna in noordelijke richting naar de eerste klim werd gekoerst, de Sella Chianzutan. Vandaar boog de route af naar het zuidwesten voor nog eens twee beklimmingen en het sluitstuk van de dag.

Juan Sebastian Molano verscheen niet meer aan het vertrek. In de tijdrit naar Valdobbiadene was de Colombiaanse sprinter hard ten val gekomen en zijn verwondingen bleken te ernstig om door te kunnen rijden. Daardoor begonnen rond de klok van half twaalf nog maar 141 renners aan deze vijftiende rit. Nog in de eerste zeven kilometer ontstond een kopgroep van twaalf man, die dan enige tijd met een kleine voorsprong voor het peloton uitreed.

Na 45 kilometer krijgt kopgroep een vrijgeleide

Pas na 45 kilometer, toen de groep was teruggebracht tot tien man, kregen de vluchters een vrijgeleide. Andrea Vendrame, Luca Chirico, Manuele Boaro, Mark Padun, Daniel Navarro, de ploeggenoten Thomas De Gendt en Matthew Holmes, Davide Villella, Rohan Dennis en Giovanni Visconti sloegen de handen ineen en even later sloot ook Sergio Samitier aan. Visconti zag Ruben Guerreiro de slag missen en kon goede zaken doen in de strijd om de blauwe bergtrui.

Op de Sella Chianzutan, na 65,1 kilometer, kwam de Italiaan als eerste over de top en nam daarmee de leiding in het bergklassement over. De vroege vlucht had intussen zesenhalf minuut voorsprong te pakken. Daarachter namen Team Sunweb van Wilco Kelderman, tweede in het klassement, en NTT Pro Cycling van Domenico Pozzovivo (zevende) de controle in handen. Zij brachten het verschil langzaamaan terug in aanloop naar de tweede klim.

Op deze Forcella di Monte Rest, na 105,2 kilometer, pakte Visconti wederom het volle pond en verstevigde daarmee de leiding in het bergklassement. Het peloton volgde intussen op ongeveer vierenhalve minuut. In aanloop naar de derde klim werd de koers opgeschrikt door een valpartij, waarbij Jhonatan Narváez, winnaar in Cesenatico, Jefferson Cepeda en Nicolas Edet betrokken waren. Cepeda kon snel weer verder, Narváez en Edet moesten opgeven.

De kopgroep breekt

Terwijl de weg omhoog begon te lopen op de derde klim van de dag, de Forcella di Pala Barzana, dunde De Gendt de kopgroep stevig uit en enkel Villella, Dennis en Visconti konden volgen. Maar dan ging Dennis solo verder. De Australiër van INEOS Grenadiers, dat al vier etappes won in deze Giro, reed snel weg bij zijn medevluchters en bereikte met 35 seconden voorsprong op De Gendt de top. Het peloton volgde intussen op ruim drie minuten.

Vanaf dat moment bleef nog 41,6 kilometer over tot de finish, waarvan de laatste 14,5 kilometer bergop. Met een voorsprong van twee minuten begon Dennis vervolgens aan de voet van de klim naar het skioord Piancavallo. Astana en Sunweb leidden het peloton door de eerste zes kilometer, waar de weg gemiddeld 9,4 procent opliep. Stuk voor stuk werden de geloste vroege vluchters ingerekend door de hulptroepen van Jakob Fuglsang en Kelderman.

Door het strakke tempo van Team Sunweb werd Dennis op negen kilometer van de aankomst als laatste ingelopen. Het treintje van Kelderman, die lang werd bijgestaan door Jai Hindley en Chris Hamilton, zorgde in het eerste deel van de beklimming ook voor slachtoffers bij de favorieten voor het klassement. Pello Bilbao, de nummer drie, Brandon McNulty (vierde), Pozzovivo (zevende), Patrick Konrad (negende) en Fuglsang werden al rap weggeslagen.

Almeida moet Kelderman laten gaan

Op het steilste gedeelte moest ook Vincenzo Nibali passen en op zeven kilometer van de streep ging leider João Almeida eveneens overboord, terwijl de beresterke Hindley, Kelderman en Tao Geoghegan Hart samen voortreden. De Portugese rozetruidrager weigerde zich bij de situatie neer te leggen en beet zijn tanden stuk om het leidende drietal in het vizier te houden. Dat lukte hem in eerste instantie, maar daarna moest hij toch steeds meer tijd inleveren.

Behalve de etappezege stonden ook de bonificatieseconden op het spel aan de aankomst voor de eerste drie renners. Kelderman moest de volle tien seconden aan Geoghegan Hart laten, die nog een snedige versnelling in de benen had in de laatste honderd meter. De Brit bezorgde zijn ploeg INEOS Grenadiers alweer het vijfde succes deze ronde. De kopman van Sunweb finishte als tweede en verdiende daarmee zes bonificaties.

Dan was het wachten op de binnenkomst van Almeida. De drager van het roze hield de schade beperkt tot 37 seconden, waarmee hij zijn trui behield. Wel zag hij Kelderman tot op vijftien tellen naderen in het algemeen klassement. De Nederlander deelde zo een stevige tik uit aan al zijn concurrenten. Hindley en Geoghegan Hart klommen dankzij hun optreden in deze rit op naar de derde respectievelijk vierde plaats.

Meerdere toppers verliezen tijd

Verder naar achter was de schade aanzienlijk. Bilbao, voor deze etappe de nummer drie, Nibali en Fuglsang, verloren anderhalve minuut en staan nu respectievelijk vijfde, zevende en twaalfde. Voor McNulty liep de achterstand op tot meer dan tweeënhalve minuut en waarmee hij uit de top tien wegviel. Ook Majka, Pozzovivo, Konrad en Masnada moesten tijd inleveren. Maandag staat de tweede rustdag op het programma voor het peloton.