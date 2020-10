Giro 2020: Geblesseerde Juan Sebastián Molano kan toch niet verder

Juan Sebastián Molano moet de Giro d’Italia toch verlaten. De Colombiaanse sprinter van UAE Emirates kwam gisteren in de individuele tijdrit naar Valdobbiadene hard ten val en finishte op een kwartier van ritwinnaar Filippo Ganna, maar werd alsnog in de uitslag opgenomen.

Na een nachtje slapen is duidelijk geworden dat de blessures te hevig zijn om verder te gaan. “Hij heeft last van pijn aan zijn vinger en een kneuzing in zijn voet, die vannacht niet is verbeterd”, schrijft de ploeg op Twitter.

Molano is al de 35ste renner die de Giro voortijdig moet verlaten.

Unfortunately @sebasmolano_ won’t start #Giro 🇮🇹 today.

Sebastian was able to finish yesterday’s stage after the crash, but was suffering from finger pain and a foot contusion which did not improve overnight. Ánimo Sebas! #UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/1vBeyxSEDX

— @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) October 18, 2020