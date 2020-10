Giro 2020: Sean Bennett kan niet verder door polsbreuk

Sean Bennett moet noodgedwongen de Giro d’Italia verlaten. De achtste etappe moet de EF Pro-renner aan zich voorbij laten gaan nadat een scaphoïdfractuur bij hem is vastgesteld.

Bennett was betrokken bij de omvangrijke valpartij onder de boog, die de laatste 45 kilometer inluidde. De Amerikaan, die zijn tweede Ronde van Italië reed, wist nog wel op achterstand de eindstreep te bereiken, maar nadien kwam een breuk aan het scheepvormig handwortelbeentje aan het licht. Daardoor moet hij enige weken de fiets laten staan.

Bennett is niet de enige die niet meer aan de start verschijnt van de achtste etappe. Vrijdag werd al bekend dat Edoardo Affini, door een handbreuk, en Tony Gallopin (gebroken pols) niet meer op de fiets stappen.

Unfortunately, Sean Bennett was forced to abandon the Giro D’Italia after breaking his left scaphoid in a crash on stage 7. Join us in wishing him a speedy recovery.

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) October 10, 2020