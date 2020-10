Giro 2020: Edoardo Affini staakt de strijd door handbreuk

Voor Edoardo Affini is de Giro d’Italia na zeven etappes ten einde gekomen. Bij een valpartij in de waaierrit naar Brindisi brak de Italiaanse renner een middenhandsbeentje, waarvoor hij onder het mes moet.

Affini maakte zijn groterondedebuut in de Giro d’Italia, waar hij een dienende rol had voor kopman Simon Yates. In de zevende etappe met aankomst in havenstad Brindisi was de Italiaan een van de renners die betrokken waren bij een valpartij. Toch kon hij finish bereiken, maar nadien bleek dat hij het derde middenhandsbeentje in zijn rechterhand had gebroken. De breuk een operatie vereist, gaat de renner morgen niet van start voor de achtste rit.

Overigens is Affini aan zijn laatste weken bij Mitchelton-Scott bezig. Eerder dit seizoen tekende hij namelijk een driejarig contact bij Jumbo-Visma.

🤕 #Giro injury update:

A number of our boys were involved in crashes during today's stressful stage…

Unfortunately @edoardo_affini has fractured the 3rd metacarpal in his right hand and will need surgery so will not start tomorrow 😔 pic.twitter.com/7SdMyFnRxL

— Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) October 9, 2020