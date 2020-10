Giro 2020: Tony Gallopin verlaat ronde met gebroken pols vrijdag 9 oktober 2020 om 18:58

Tony Gallopin staat morgen niet aan het vertrek in Giovinazzo, voor de achtste etappe van de Giro d’Italia. De Franse AG2R-renner bereikte weliswaar de streep van de zevende rit, maar naderhand bleek hij bij een valpartij zijn pols te hebben gebroken.

In de waaieretappe naar Brindisi ging Gallopin op 45 kilometer van de finish onderuit. Daarbij brak hij zijn rechterpols. “De valpartij gebeurde toen we onder een boog door reden. We reden op een tweebaansweg en we gingen erg hard. Ik viel voorover over mijn fiets en kwam hard op de grond terecht, wat me de adem even ontnam.”

Het duurde even voordat de Franse renner weer bij zinnen was. “Toen realiseerde ik me al vrij snel dat mijn linkerpols gebroken was, net als in februari tijdens de Ronde van Valencia. Ik voelde me vanaf het begin van de wedstrijd goed, maar hier eindigt mijn Giro. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik mijn ploeggenoten en de koers op deze manier moet verlaten.”

Hoelang Gallopin aan de kant staat, wordt op een later moment medegedeeld. Bij dezelfde val als de 32-jarige heuvelrenner waren nog twee renners van AG2R La Mondiale betrokken; de 24-jarige Aurélien Paret-Peintre en sprinter Andrea Vendrame (26) hebben last van schaafwonden aan hun linkerzij.