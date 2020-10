Giro 2020: Luca Wackermann moet ronde na vier etappes verlaten woensdag 7 oktober 2020 om 08:34

Slechts nieuws voor Vini Zabú-Brado-KTM in de Giro d’Italia. De Italiaanse formatie moet namelijk verder zonder Luca Wackermann. De renner kwam in de slotfase van de vierde etappe ten val met zijn ploeggenoot Etienne van Empel, doordat een laaghangende helikopter de dranghekken omver had geblazen.

Het was een opvallend beeld vlak na de zeer nipte sprint in Villafranca Tirrena. Twee renners van Vini Zabú-Brado-KTM lagen op de grond en waren niet in staat om meteen op te staan. Wat bleek: de twee coureurs kwamen op vier kilometer van de finish ten val door een rondwaaiend hekwerk, veroorzaakt door een te laag vliegende helikopter.

De schade bij de gevallen Van Empel bleek mee te vallen, maar zijn ploeggenoot Wackermann moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De Italiaan werd door de jury overigens in dezelfde tijd geplaatst als zijn Nederlandse ploegmaat, maar zal vandaag niet meer aan de start verschijnen van de vijfde etappe.

Een waslijst aan blessures

In het ziekenhuis van Messina werden de volgende blessures vastgesteld: een hersenschudding, een gebroken neusbeen, meerdere verwondingen aan het gezicht, schade aan de lendenwervel, een gehavende lip, tandboog en linker wenkbrauw en schaafwonden over het hele lichaam. De ploeg vreest ook nog voor een wervelbreuk.

De 28-jarige Wackermann, afgelopen zondag nog knap vijfde in de heuveletappe met aankomst in Agrigento, moest een nachtje ter observatie in het ziekenhuis blijven.