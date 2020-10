Giro 2020: Arnaud Démare wint millimetersprint in Villafranca Tirrena dinsdag 6 oktober 2020 om 15:58

De vierde etappe van de Giro d’Italia is gewonnen door Arnaud Démare. De Franse kampioen van Groupama-FDJ wist in Villafranca Tirrena met een ultieme jump Peter Sagan van zijn eerste seizoenszege te houden. João Almeida zal ook morgen koersen in de roze leiderstrui.

Voor de start van de vierde rit naar Villafranca Tirrena, meteen ook de laatste etappe op Siciliaans grondgebied, ging het vooral over een renner die niet meer start ging. Geraint Thomas begon als topfavoriet aan de Ronde van Italië, maar de kopman van INEOS Grenadiers kwam gisteren ten val in de etappe naar de Etna en verloor meer dan twaalf minuten op de ritwinnaar.

Deze morgen werd Thomas opnieuw onderzocht en uit aanvullende röntgenstralen is gebleken dat hij een breukje in zijn bekken heeft opgelopen. Exit de Tourwinnaar van 2018 en dus begonnen we met 172 renners aan een 140 kilometer lange etappe naar Villafranca Tirrena. Het leek op voorhand een dag voor de snelle mannen, al kregen de renners onderweg nog wel een pittige klim voor hun kiezen.

Drie renners op avontuur

Het was Simon Pellaud die vlak na de officiële start de knuppel in het hoenderhok gooide. De Zwitser van Androni Giocattoli-Sidermec kreeg Kamil Gradek (CCC) en Marco Frapporti (Vini Zabù-Brado-KTM) met zich mee en dit bleek ook meteen de goede vlucht. Het peloton liet begaan, waardoor de drie koplopers bijna vijf minuten konden uitlopen.

In het peloton zagen we renners van Cofidis, Groupama-FDJ en UAE Emirates het vuile werk opknappen, niet geheel toevallig de ploegen van sprinters Elia Viviani, Arnaud Démare en Fernando Gaviria. Hierdoor bleef de voorsprong van vroege vluchters Pellaud, Gradek en Frapporti schommelen rond de vier minuten, op weg naar de voet van de twintig kilometer lange Portella Mandrazzi.

BORA-hansgrohe verhoogt tempo, Gaviria en Viviani moeten lossen

Nog voor het opdraaien van de beklimming werd er nog maar eens gevallen in het peloton. Eerst was er een valpartij van Ben Swift en een renner van UAE Emirates, maar beide coureurs konden hun weg weer vervolgen. Niet veel later ging ook Pieter Weening onderuit nadat hij over een bidon reed. De ervaren Fries van Trek-Segafredo was even van de kaart, maar stapte uiteindelijk weer op zijn fiets.

Ondertussen waren de vluchters begonnen aan de Portella Mandrazzi, de enige beklimming van de dag en een breekpunt in de koers. De Portella Mandrazzi bleek namelijk de uitverkoren plek voor BORA-hansgrohe om het tempo te verhogen. De Duitse formatie wilde op die manier de pure sprinters overboord gooien en al snel zagen we Gaviria en Viviani in de problemen.

De Colombiaan en Italiaan werden opgewacht door trouwe ploeggenoten, maar verloren wel steeds meer terrein op de flanken van de Portella Mandrazzi. Sagan en Michael Matthews, die geen moeite hadden om het tempo bergop te volgen, moesten echter nog wel de aanwezigheid van Arnaud Démare dulden in de voorste groep. De Franse kampioen wist zijn wagonnetje aan te haken richting de top van de klim.

Listige afdaling

Helemaal vooraan bleek Pellaud over de meest vinnige benen te beschikken en de Zwitserse rasaanvaller kwam met voorsprong boven op de Portella Mandrazzi, goed voor zeven bergpunten en wat extra publiciteit. In de mistige en natte afdaling begon de coureur van Androni Giocattoli-Sidermec aan een dappere solo, zijn voorsprong op het peloton bedroeg op dat moment nog anderhalve minuut.

In het uitgedunde peloton werd het commando overgenomen door Trek-Segafredo. Hierdoor brak de groep even in verschillende delen, maar er vond al snel weer een hergroepering plaats. Vroege vluchters Frapporti en Gradek werden ingerekend op 47 en 38 kilometer van de streep, maar de sterke Pellaud reed met nog dertig kilometer te gaan nog altijd een minuut voor het peloton uit.

Viviani keert terug, attente Almeida doet goede zaken

BORA-hansgrohe wilde niet dat de geloste sprinters terugkeerden in het peloton en dus begon de ploeg van Sagan weer vol op kop te rijden om het tempo strak te houden. De knechten van de Slowaak konden echter niet verhinderen dat een groepje met daarin Viviani weer wist aan te sluiten. Gaviria was nog bezig met een verwoede inhaaljacht en probeerde met man en macht nog terug te keren.

Op 26 kilometer van de streep wist Pellaud nog drie bonificatieseconden te pakken bij de tussensprint, maar veel spannender was de strijd tussen João Almeida en Jonathan Caicedo om de resterende seconden én de roze trui. Het was Almeida die de beste zaken deed door als tweede door te komen. Ook Almeida’s ploeggenoot Davide Ballerini pakte een seconde, waardoor Almeida twee seconden wist uit te lopen in het klassement.

Gaviria geeft het op, Démare wint dankzij ultieme jump

Na de tussensprint was het aan de sprintersploegen om hun treintjes op de rails te zetten, zeker na het inrekenen van laatste overlever Pellaud. Met Démare, Viviani, Matthews en Sagan zaten de meeste topsprinters, ondanks een pittige finale, nog van voren. De Colombiaanse snelheidsduivels Gaviria en Álvaro José Hodeg bleven in de finale hangen op een halve minuut en gooiden met nog zes kilometer te gaan de handdoek in de ring.

Met nog vijf kilometer reed Groupama-FDJ naar de kop, maar de formatie van Démare werd twee kilometer later alweer overvleugeld door Israel Start-Up Nation. Het was stuivertje wisselen in de laatste kilometers, want uiteindelijk wist Groupama-FDJ weer het initiatief te nemen in de laatste kilometer. Miles Scotson leek namens de Franse formatie nog even de sprinters te verrassen, maar we kregen uiteindelijk toch een klassieke (massa)spurt.

Sagan ging als eerste de sprint aan en kwam er uit met enkele machtige pedaalslagen, maar de Slowaak werd op de streep nog gevloerd door Démare, al was het verschil zeer klein. De Fransman leefde nog enkele minuten in onzekerheid, niet overtuigd van zijn tweede Girozege, maar na het bestuderen van de fotofinish bleek Démare inderdaad de winnaar van de vierde etappe. Sagan werd tweede, Ballerini moest genoegen nemen met plek drie.