Giro 2020: Hekwerk waait om, Van Empel en Wackermann komen ten val dinsdag 6 oktober 2020 om 16:31

Het was een opvallend beeld vlak na de zeer nipte sprint in Villafranca Tirrena. Twee renners van Vini Zabú-Brado-KTM lagen op de grond en waren niet in staat om meteen op te staan. Wat blijkt: de twee coureurs zijn gevallen door een rondwaaiend hekwerk.

De Italiaanse formatie laat via Twitter weten dat Wackermann de finish niet heeft weten te bereiken. De Italiaan is er behoorlijk slecht aan toe, zo vertelt manager Angelo Citracca aan de Italiaanse omroep Rai. “Hij was behoorlijk groggy en had moeite om me te herkennen. Het is nog onduidelijk of hij een bekken- of dijbeenbreuk heeft opgelopen.”

Wackermann is inmiddels afgevoerd naar het ziekenhuis. Van Empel was wel in staat om de finish te bereiken van de vierde etappe, maar het is nog onduidelijk hoe het met de Nederlander is gesteld. Citracca wijst met een beschuldigende vinger naar de organisatie van de Giro.

Kritiek op organisatie: “De helikopter vloog te laag”

“De helikopter vloog te laag en de hekken waren niet goed vastgezet, waardoor ze het parcours op werden geblazen. Het was onmogelijk voor de renners om de hekken te ontwijken.” Wackermann, normaal de vijfde uitvaller in deze Giro, werd afgelopen zondag nog knap vijfde in de heuveletappe naar Agrigento.

De 28-jarige Wackermann is door de jury overigens in dezelfde tijd geplaatst als zijn ploegmaat Van Empel, al is het maar de vraag of hij morgen überhaupt kan beginnen aan de vijfde etappe naar Camigliatello Silano.

#Giro Luca Wackermann didn’t finish the stage. The strong wind has made a fence fly in the middle of the road. We will update you soon#ForZabù — Vini Zabú – Brado – KTM (@ZabuBradoKTM) October 6, 2020