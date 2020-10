Giro 2020: Koersdirecteur Mauro Vegni verdedigt coronaprotocol

In de Giro d’Italia gaat het de laatste dagen vooral over COVID-19 en de ‘aangetaste’ wielerbubbel. Organisator RCS Sport en de UCI hebben de veiligheidsmaatregelen inmiddels opgeschroefd, maar EF Pro Cycling is een voorstander van het vroegtijdig beëindigen van de rittenkoers.

De Ronde van Italië is in de ban van het coronavirus, nadat drie renners (Simon Yates, Michael Matthews en Steven Kruijswijk) de ronde moesten verlaten na een positieve PCR-test. Ook meerdere stafleden zijn positief getest en donderdag kwam naar buiten dat maar liefst zeventien politieagenten uit de Giro-karavaan in quarantaine zijn geplaatst na een positieve test.

De brief van EF Pro Cycling

Mitchelton-Scott en Jumbo-Visma besloten eerder al uit de Giro te stappen en het is maar de vraag of de Giro er dit jaar in slaagt om Milaan te halen. EF Pro Cycling maakt zich ernstig zorgen en heeft de UCI en andere belangrijke instanties binnen de wielersport een brief gestuurd, met daarin het verzoek om de Giro d’Italia na twee weken te beëindigen.

De internationale wielerunie heeft het verzoek om de Giro vroegtijdig te beëindigen naast zich neergelegd, maar volgens de Amerikaanse formatie is er na meerdere positieve coronagevallen sprake van een aangetaste wielerbubbel. “We kunnen beter op een overzichtelijke manier stoppen, anders zullen ploegen zelf uit de Giro stappen”, zo klinkt het.

Vegni aan het woord

Organisator RCS Sport bevindt zich met andere woorden in het oog van de storm. Reden genoeg om koersdirecteur Mauro Vegni aan het woord te laten en zijn kant van het verhaal te laten doen. Vegni weigert de handdoek te gooien en hoopt met de Giro nog altijd Milaan te bereiken. “In andere wielerwedstrijden werden dezelfde maatregelen genomen”, zo laat hij na de twaalfde etappe weten aan de verzamelde pers.

“Ik ga niet mee in het verhaal dat het in de Giro allemaal slechter is geregeld. We hadden op de eerste rustdag acht positieve gevallen. Hoeveel positieve gevallen waren er op andere plekken? Het is oktober, we zien overal een stijgende trend qua aantal besmettingen. Vandaag (donderdag, red.) zijn er in Italië weer meer dan 9.000 besmettingen bijgekomen.”

“We moeten doorgaan”

“Het moge duidelijk zijn dat er nu wel wat meer stress is dan in augustus. Maar ik herhaal nog maar eens: het is niet dat we het virus gisteren hebben ontdekt. Het bestaat al een tijdje en we zullen er volgend jaar waarschijnlijk ook nog mee moeten dealen. Het is belangrijk om nu moed te tonen, zowel in de wielersport als in de samenleving. We moeten doorgaan en met opgeheven hoofd naar de toekomst kijken.”

Vegni heeft de afgelopen dagen niet gesproken met Jonathan Vaughters, de teammanager van EF Pro Cycling. “Ik denk dat die brief geschreven is voor de andere ploegen en wellicht ook de UCI. Ik heb wel wat dingen ontvangen, maar ben Vaughters nog niet tegengekomen. De mensen binnen de ploeg wisten ook niks van de brief. Dat zegt wel genoeg…”

Dear RCS, UCI, Stakeholders and Teams, Thank you for your efforts to produce a safe and compelling Giro d'Italia. We have enjoyed our team at the race so far. Unfortunately, given the news of: • Reportedly 11 positive tests across four teams within the peloton 'bubble' • Estimated positivity rate of ~2%, which feels too high in a population that should be protected, asymptomatic, and with an extremely low positivity rate • An outbreak across teams within the peloton With a clearly compromised bubble and an expected lag between exposure and symptoms/positives, it must be expected that further illness will result. This is not a given, but the precautionary principle would suggest we act responsibly and adopt a conservative approach For the health and safety of riders, staff, and the communities through which we race, we recommend that the Giro be stopped early. We believe it would be better for the Giro and the UCI World Tour should this be done in a systematic, holistic way versus a chaotic withdrawal on a team by team basis. The second rest day seems a natural break in the race to declare winners and a successful 2020 Giro d'Italia. In the meantime, we support the idea of: • At least two systematic Covid tests before that rest day and an earlier close to the race if additional tests return positive prior to the rest day • Properly sealing off the team paddocks in both the start and finish areas and to reinforce safety of the teams in the hotels. While we hope to remain in the race until an official early finish, should anyone on our team test positive or should the riders and staff grow uncomfortable with the situation, we will leave the race at that time and would, of course, give you as much notice as possible. Thank you for your consideration and continued attention to this situation.