Giro 2020: Gevallen Juan Sebastián Molano kan verder

Juan Sebastián Molano hoeft de Giro d’Italia niet te verlaten. De Colombiaanse sprinter van UAE Emirates kwam in de individuele tijdrit naar Valdobbiadene hard ten val en finishte op een kwartier van ritwinnaar Filippo Ganna, maar is alsnog in de uitslag opgenomen.

Molano ging al vrij vroeg in de tijdrit onderuit en bleef vervolgens lange tijd op de grond zitten. De Colombiaan besloot uiteindelijk wel weer op de fiets te kruipen en wist zelfs nog de finish te bereiken. Dit betekent dat hij morgen mag beginnen aan de bergetappe naar Piancavallo.

De 25-jarige Molano is dus niet de 35e uitvaller in de Ronde van Italië. De rappe renner eindigde deze Giro een keer als vierde in een etappe. In Matera moest hij alleen Arnaud Démare, Michael Matthews en Fabio Felline laten voorgaan.

Eerder vandaag kregen we wel de opgave door van Giulio Ciccone. De Italiaanse klimmer van Trek-Segafredo begon vanwege acute bronchitis niet meer aan zijn tijdrit.