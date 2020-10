Giro 2020: Almeida en Kelderman doen goede zaken in tijdrit, Ganna pakt dagzege

João Almeida en Wilco Kelderman mogen zich de morele winnaars noemen na de individuele tijdrit naar Valdobbiadene. De Portugees deed van de klassementsrenners de beste zaken, gevolgd door zijn voornaamste uitdager Kelderman en Brandon McNulty. De ritzege ging naar topfavoriet Filippo Ganna.

D-Day in de Giro d’Italia. Vandaag werd het klassement met een individuele tijdrit naar Valdobbiadene opnieuw opgeschud. João Almeida reed na twee weken Giro nog altijd in de roze trui en mocht om 15.35 uur als laatste renner aan zijn tijdrit beginnen. Was de Portugees van Deceuninck-Quick-Step sterk genoeg om de leiderstrui te behouden? Of kregen we na vandaag een nieuwe leider in de Ronde van Italië?

Tijdritspecialisten komen al vroeg in actie

Eerst was het aan de mindere goden en tijdritspecialisten om een eindtijd neer te zetten in Valdobbiadene. Jonathan Dibben, de Brit van Lotto Soudal die angstvallig op zoek is naar een nieuwe werkgever voor 2021, rolde als eerste van het startpodium. Dibben wist echter geen serieuze richttijd neer te zetten, in tegenstelling tot Matthias Brändle. De Oostenrijkse tijdritspecialist van Israel Start-Up Nation was even de snelste aan het finish met 45:23.

Brändle kon echter niet lang van een plek in de hot seat, want Kamil Gradek (45:14) en Victor Campenaerts (44:46) wisten de let nog wat hoger te leggen. Intussen was Rohan Dennis ook bezig aan zijn tijdrit en de tweevoudige wereldkampioen stelde niet teleur op zijn Pinarello-fiets. De renner van INEOS Grenadiers ging ouderwets tekeer op het geaccidenteerde parcours en bleek aan het eerste tussenpunt al een stuk sneller dan Kradek en Campenaerts.

INEOS Grenadiers boven in Valdobbiadene: Dennis versus Ganna

Dennis werd echter uitgedaagd door zijn ploeggenoot en topfavoriet Filippo Ganna. De regerend wereldkampioen tegen de klok ging vandaag op jacht naar zijn derde ritzege, na eerdere triomfen in Palermo en Camigliatello Silano. Aan het eerste tussenpunt na 7,4 kilometer bleek het verschil tussen Dennis en Ganna één seconde in het voordeel van de Italiaan.

Ganna wist na de lastige openingsfase, met de Muro di Cà del Poggio (1,1 km aan 12,3%) als scherprechter, nog verder uit te lopen op Dennis. De boomlange Italiaan wist in het dalende gedeelte naar de finish zijn enorme motor aan te spreken en bleek aan de streep 26 seconden sneller dan zijn Australische ploeggenoot. Ganna en Dennis bleken een maatje te groot voor de overige tijdritspecialisten: Josef Cerny moest als voorlopige nummer drie al meer dan een minuut toegeven.

Tussentijden klassementsrenners na eerste meetpunt (7,4 km)

Brandon McNulty (UAE Emirates) – 11:12

João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) – 11:14

Wilco Kelderman (Team Sunweb) – 11:28

Fausto Masnada (Deceuninck-Quick-Step) – 11:34

Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling) – 11:35

Jakob Fuglsang (Astana) – 11:36

Rafal Majka (BORA-hansgrohe) – 11:39

Pello Bilbao (Bahrain McLaren) – 11:40

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) – 11:42

Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) – 11:45

Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) – 11:47

Jai Hindley (Team Sunweb) – 11:51

Strijd tussen de klassementsrenners

Na de binnenkomst van Ganna ging de aandacht uit naar de strijd tussen de klassementsrenners. De favorieten voor de eindzege ontliepen elkaar niet veel aan het eerste tussenpunt na ruim zeven kilometer, al was het opnieuw Almeida die voorlopig de beste zaken deed. De Portugees wist de vierde tijd (11:14) te realiseren en was veertien seconden sneller dan Kelderman, die ook op schema lag om een goede eindtijd te realiseren.

Domenico Pozzovivo moest na zeven kilometer 21 seconden toegeven op Almeida, Jakob Fuglsang (11:36, + 22 seconden), Rafal Majka (11:39, + 25 seconden), Pello Bilbao (11:40, + 26 seconden) en Vincenzo Nibali (11:42, + 28 seconden) moesten nog wat meer tijd inleveren. De grote verliezer was Jai Hindley, die al bijna veertig seconden trager was dan rozetruidrager Almeida. De renners moesten echter nog wel bijna dertig kilometer afleggen.

Almeida en Kelderman zijn de grote winnaars

Al snel werd duidelijk dat Almeida en Kelderman, de nummers een en twee in het klassement, goed op weg waren om een gevoelige tik uit te delen aan de overige concurrenten. Kelderman bleek zijn tijdrit uitstekend te hebben ingedeeld en wist aan het tweede tussenpunt zelfs iets in te lopen op Almeida, die wellicht iets te enthousiast was begonnen aan zijn chrono. Nibali, Pozzovivo, Majka en Fuglsang verloren steeds meer terrein.

Kelderman leek de grote winnaar te worden onder de klassementsrenners, maar het was Almeida die zijn tweede adem wist te vinden en een ijzersterke slotfase uit zijn benen wist te schudden. Aan de streep bleek hij toch zestien seconden sneller dan Kelderman, waardoor het verschil in het klassement nu 56 seconden is tussen beide kemphanen. De overige favorieten voor de eindzege zullen zich nu wel achter hun oren krabben.

Tussentijden klassementsrenners na derde meetpunt (25,1 km)

Brandon McNulty (UAE Emirates) – 30:57

João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) – 31:29

Wilco Kelderman (Team Sunweb) – 31:33

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) – 32:12

Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) – 32:18

Rafal Majka (BORA-hansgrohe) – 32:19

Fausto Masnada (Deceuninck-Quick-Step) – 32:19

Jakob Fuglsang (Astana) – 32:23

Pello Bilbao (Bahrain McLaren) – 32:31

Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) – 32:55

Jai Hindley (Team Sunweb) – 32:55

Pello Bilbao staat nu op een derde plek in het klassement, maar zijn achterstand is wel gegroeid naar ruim twee minuten. McNulty (+ 2:23) maakt een enorme sprong in het klassement en staat nu vierde, Vincenzo Nibali moet als de nummer vijf in de stand exact tweeënhalve minuut goedmaken op Almeida. Ook Majka (+ 2:33), Pozzovivo (+ 2:33), Masnada (+ 3:11), Konrad (+ 3:17) en Hindley (+ 3:33) vinden zichzelf nog terug in de top-10.