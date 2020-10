Giro 2020: EF Pro Cycling verzoekt UCI om ronde vroegtijdig te beëindigen

EF Pro Cycling heeft de UCI en andere belangrijke instanties binnen de wielersport een brief gestuurd, met daarin het verzoek om de Giro d’Italia na twee weken te beëindigen. De internationale wielerunie heeft het verzoek echter afgewezen.

Volgens de Amerikaanse formatie is er sprake van een aangetaste wielerbubbel, na meerdere positieve coronagevallen van renners, stafleden en motoragenten. Eurosport weet dat de ploeg een brief heeft gestuurd naar de UCI, Giro-organisator RCS Sport, de wielerploegen en andere belangrijke stakeholders binnen de wielersport.

“We kunnen beter op een overzichtelijke manier stoppen”

Daarin stelt EF Pro Cycling het volgende: “Het zou verstandig zijn om de Giro vroegtijdig te beëindigen, zowel voor de wedstrijd zelf als de gehele WorldTour. De verwachting is dat er nog meer positieve coronagevallen aan het licht zullen komen. We kunnen beter op een overzichtelijke manier stoppen, anders zullen ploegen zelf uit de Giro stappen.”

De ploeg stelt voor om nog voor de tweede rustdag, als er weer op grote schaal zal worden getest op het coronavirus, twee PCR-testen af te nemen bij de renners. Als er voor de rustdag nog positieve gevallen bijkomen, moet de Giro na de vijftiende etappe (met finish op de top van Piancavallo) definitief worden stilgelegd.

UCI reageert: “We moeten nu gezamenlijk optrekken”

Als het aan EF Pro Cycling ligt, zal er dan na twee weken een definitief klassement worden opgemaakt. De UCI gaat echter niet mee in het verzoek. “We beseffen dat het een uitdaging is om het wielerseizoen op een goede manier te beëindigen, maar we kunnen dit alleen maar doen als we gezamenlijk optrekken en samenwerken.”

UCI-voorzitter David Lappartient laat weten dat alle renners vandaag en morgen extra getest zullen worden, naast de verplichte testronde op de tweede rustdag. “We hopen met deze maatregelen de Giro tot een goed einde te brengen. Aan de hand van de uitkomsten zullen we bepalen of we nog aanvullende maatregelen moeten nemen.”

Een ding is zeker: EF Pro Cycling zal bij een positieve coronatest uit de Giro stappen. Thomas De Gendt, in deze Giro actief voor Lotto Soudal, liet vanochtend nog weten zich onveilig te voelen. “Het gaat de slechte kant op in deze Giro. Ik heb het gevoel dat de organisatie dingen verzwijgt. Er zijn renners die liever niet meer starten, anderen wel.”

To give this some color: We aren’t threatening to leave. Just making a suggestion that we feel is correct given the situation. We’d rather race all the way to finish in Milan. And if the next round of tests show it’s safe to do that; we will. https://t.co/9fhOFstdQe

— Jonathan Vaughters (@Vaughters) October 15, 2020