Girmay pakt na moeizame revalidatie gelijk een ereplaats: “En er is nog tijd tot de Tour”

Biniam Girmay keerde zondag terug in koers, nadat hij twee maanden moest revalideren van een zware val in de Ronde van Vlaanderen. Hij werd meteen vierde in de Brussels Cycling Classic. “Ik ben heel blij met mijn wedstrijd”, zei Eritreeër na afloop tegen Het Nieuwsblad.

Girmay toonde zich op de tweede beklimming van de Muur van Geraardsbergen, waar hij vanuit een uitgedunde groep overstak naar de vroege vluchters. Niet veel later werd hij weer ingerekend, maar na een sprint pakte hij nog wel de vierde plaats. “Ik heb de koers hard kunnen maken, mijn benen voelden best goed en ik had nergens last van. Heel positief allemaal.”

Dat Girmay op deze manier mee kon strijden, was een opsteker. De revalidatie na zijn val in de Ronde van Vlaanderen – een val waar hij een hersenschudding bij opliep – verliep aanvankelijk namelijk niet vlot. “Vooral de eerste twee, drie weken na de val waren zwaar”, vertelt de renner van Intermaché-Circus-Wanty. “De wonden wilden niet goed genezen, en intussen lag ik daar maar. Ik kon niets doen. Lastig, vooral mentaal.”

Tour de France

Pas na twee weken bedrust mocht Girmay weer afreizen naar Eritrea. Ook daar moest hij het eerst nog rustig aan doen. “Superoptimaal was dat allemaal niet”, zegt Aike Visbeek, sportief manager bij Intermarché-Circus-Wanty. “Daarom zijn we verrast dat het hier in zijn eerste wedstrijd al zo goed was. Maar tegelijk blijven we voorzichtig. Dit is nog geen WorldTour-peloton. In juli wordt het wat anders. Maar goed: hij heeft duidelijk een flinke stap gezet. Kan hij dit de volgende weken blijven doen, gaan we hem zeker zien in de Tour de France.”

De prestatie in de Brussels Cycling Classic is ‘iets om verder op te bouwen’, zegt Girmay zelf. “En er is nog tijd. De Tour begint pas over een kleine vier weken.” Hij zal zich via de Ronde van Zwitserland verder voorbereiden op de Tour, die dit jaar begint in het Baskenland. Girmay denkt dat heuvelachtige ritten hem daar liggen. “Natuurlijk heb ik ambitie. Als kind droomde ik er al van ooit de Tour te rijden. Maar eerst maar eens zorgen dat ik in goede vorm aan de start kan verschijnen.”

