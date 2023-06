Arnaud Démare wint voor de tweede keer Brussels Cycling Classic

De Brussels Cycling Classic 2023 is zondag gewonnen door Arnaud Démare. De sprinter van Groupama-FDJ was na ruim 207 kilometer de snelste van een kopgroep van ruim twintig renners die ontstond in de heuvelzone met de dubbele beklimming van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Démare klopte Tobias Lund Andresen en Jordi Meeus in de sprint.

Met een dubbele passage van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg heeft de Brussels Cycling Classic sinds 2021 een nieuw zwaartepunt gevonden in het parcours. De allerlaatste passages van de Muur en Bosberg liggen dit jaar op 56 en 52 kilometer van de aankomst. Daarna volgen nog de Congoberg en in de laatste 45 kilometer alleen nog de kasseien van de Heiligekruiswegstraat op 14 kilometer van de meet.

De vroege vlucht van de dag was slechts vier man groot. Ludovic Robeet (Bingoal WB), Paul Lapeira (AG2R Citroën), Jens Reynders (Israel-Premier Tech) en Jonas Abrahamsen (Uno-X) vonden elkaar. In het peloton was het Intermarché-Circus-Wanty dat vol vertrouwen was in kopman Biniam Girmay. Hij was natuurlijk mee toen op de eerste keer Muur-Kapelmuur het peloton in stukken brak.

Heuvelzone zorgt voor verschillen

Een elitegroep van ongeveer twintig man ontstond daar, waardoor Soudal Quick-Step en Jayco AlUla in de achtervolging moesten in de ‘geloste’ groep. Op de tweede keer Muur van Geraardsbergen toonde Girmay zich in het offensief. Hij sprong in zijn eentje naar vroege vluchters Lapeira, Robeet en Abrahamsen toe, maar de achtervolgende groep zat hem op de hielen. Vlak voor de Bosberg volgde daarom een hergroepering.

Onder meer Arnaud Démare, Jordi Meeus, Giro-revelatie Derek Gee, Dries Van Gestel, Stan Van Tricht, Bryan Coquard, Clément Venturini en Søren Waerenskjold zaten ook mee in die kopgroep van ruim twintig renners die over de Bosberg geraakte. Het uitgedunde peloton volgde op 40 seconden en kwam, ondanks achtervolgingswerk van Soudal Quick-Step voor Tim Merlier, niet dichterbij. Groupama-FDJ zorgde voor stoorwerk in dienst van Démare.

Peloton komt heel dichtbij…

Sport Vlaanderen-Baloise en Bolton Equities Black Spoke staken vervolgens een mannetje bij in het peloton. Het verschil schommelde daardoor lange tijd rond de 45 seconden. Door een valpartij brak het peloton in stukken, op een moment dat het tempo in de kopgroep wat stilviel. De algemene hergroepering leek een feit op ruim 20 kilometer van de meet.

Leek… Heel even was het gat 10 seconden, maar Intermarché-Circus-Wanty zette het blok erop in het peloton en ontmoedigde zo Soudal Quick-Step. Het verschil was zo plots meer dan een halve minuut. Het bleek beslissend, want daarna groeide het gat alleen maar verder. De winnaar moest dus vooraan gezocht worden.

Gee en O’Brien kunnen sprint niet voorkomen

Het tempo werd hoog gehouden op weg naar de Houba de Strooperlaan in Brussel, maar Derek Gee legde zich niet neer bij een sprint. Twee kilometer voor de meet plaatste hij een demarrage, maar die werd gecounterd. Kelland O’Brien was de volgende die aanviel, maar hij werd in de slotkilometer teruggehaald door de helpers van Groupama-FDJ en Uno-X.

Daarom was het aan de sprinters. Biniam Girmay ging vroeg aan, maar werd gepasseerd door Tobias Lund Andresen, Arnaud Démare en Jordi Meeus. De jonge Deen van Team DSM was erg rap, maar werd in de laatste meters nog gepasseerd door een sterke jump van Démare. De Fransman wint zo voor de tweede keer de Brussels Cycling Classic, na 2017.

🚴🇧🇪 | Het is.. Het is… Arnaud Démare! De Fransman wint de sprint uit een kleine groep voor zijn overwinning in de Brussels Cycling Classic! #BCC23 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/v7vBdYmzZk — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 4, 2023