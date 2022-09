Girmay kan leven met tweede plaats: “Van der Poel reed de sterkste sprint”

Biniam Girmay moest op de Citadel van Namen zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel. Het talent uit Eritrea eindigde zo als tweede in de GP de Wallonie. “Ik kan hier wel mee leven. Ik had kunnen winnen, maar ik heb verloren. De sterkste heeft gewonnen”, oordeelt hij in het flashinterview.

“Ik ben blij met vandaag, want ik was ziek in Canada”, aldus Girmay. “Maar de ploeg deed geweldig werk. Ik voelde mij goed in de finale, maar in de laatste bocht raakte ik het wiel van Mathieu kwijt. Hij was sterker dan ik in de sprint en ik kon niet dichterbij komen. Dan is het prima om tweede te zijn.”

Eerder dit seizoen vochten Van der Poel en Girmay ook al mooie duels uit. “Ik ben blij voor hem. Hij is erg sterk en ik mag hem wel. Hij reed vandaag een goede sprint, dus felicitaties aan hem”, klinkt het. De kopman van Intermarché-Wanty-Gobert is ook complimenteus over zijn ploeggenoten. “Op de slotklim hadden we alles onder controle. Ze deden super goed werk, tot de finish. Maar niet alleen vandaag, dat doen ze het hele jaar al.”

Tot slot had de interviewer nog een vraag voor Girmay, die duidelijk en met een lach antwoord gaf: “Ja, ik ben klaar voor het WK.”