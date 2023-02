Girmay eerste leider Ronde van Valencia: “Ben al goed in vorm”

Biniam Girmay heeft zijn eerste overwinning van 2023 binnen. De kopman van Intermarché-Circus-Wanty was in de openingsrit van de Ronde van Valencia de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. “Ik wacht eigenlijk al een maand op deze zege”, lacht het toptalent uit Eritrea.

In de Challenge Mallorca sprintte Girmay al twee keer mee om de winst en toen werd hij derde en tweede. Nu slaat hij in Altea wel toe. “Ten eerste wil ik mijn team bedanken, zij hebben geweldig werk gedaan vandaag”, geeft de 22-jarige coureur aan.

“Ik ben al goed in vorm, want op Mallorca was ik al dicht bij de overwinning. Daarom is het geweldig dat het nu wel lukt”, vertelt Girmay na zijn overwinning tegen Olav Kooij en Iván García. Maar hoewel hij de leiderstrui draagt, denkt Girmay niet aan de eindzege in Valencia. “Het plan was om een etappe te winnen en dat is al gelukt. Misschien kan ik voor nog een etappe gaan. Voor het klassement hebben we Rui Costa in huis, ik ga dat niet doen.”

