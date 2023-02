Biniam Girmay boekt eerste seizoenszege in Valencia, Olav Kooij tweede

De openingsetappe van de Ronde van Valencia 2023 is woensdag gewonnen door Biniam Girmay. Na bijna 190 kilometer was de kopman van Intermarché-Circus-Wanty de snelste in de massasprint in de straten van Altea, voor Olav Kooij. Girmay is ook de eerste leider in het algemeen klassement van de Spaanse rittenkoers.

Direct na de start van de rit reed een vijftal ProTeam-renners weg, waaronder Ward Vanhoof van Flanders-Baloise. Hij kreeg de Spanjaarden Hector Carretero (Equipo Kern Pharma), Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi), Ander Okamika (Burgos-BH) en de Italiaan Riccardo Lucca (Green Project-Bardiani-CSF-Faizane).

Jumbo-Visma en Intermarché-Circus-Wanty namen direct de controle in handen. Zij hielden de voorsprong van de vijf koplopers rond de drie minuten. In het peloton ontbrak overigens Mikkel Bjerg van UAE Emirates, omdat hij door ziekte niet van start kon gaan in Orihuela. Op het programma stonden de Coll de Rates (14,1 km 2,9%) en de klim naar Bernia (10,9 km aan 3,8%), maar toch hadden enkele ploegen vertrouwen in hun sprinters.

Kooij houdt stand, Kristoff niet

Op de Coll de Rates kwam het peloton steeds dichterbij de vluchters, waar Carretero zich de beste klimmer toonde. De Spanjaard kon echter niet voorkomen dat hij op de top van de klim werd ingerekend door het peloton, waar ook Bahrain Victorious, BORA-hansgrohe en UAE Emirates zich op kop gemeld hadden.

Voor Alexander Kristoff ging het te hard, de sprinter van Uno-X was gelost op de Rates en moest achtervolgen op de Bernia. De sprintkopman van Jumbo-Visma klom beter dan Kristoff; Olav Kooij had moeite met het tempo van Bahrain Victorious op de laatste klim van de dag, maar hing er nog wel aan op de top. Daarna was het nog 35 kilometer in grotendeels dalende lijn richting Altea.

Biniam Girmay verrast Olav Kooij

In de laatste vlakke kilometers nam Jumbo-Visma weer het heft in handen. Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) koos nog voor de aanval in de laatste tien kilometer, maar hij werd drie kilometer voor de meet in de kraag gevat door het uitgedunde peloton. Daarna werd de sprint in gang gezet door de treintjes van Jumbo-Visma, Intermarché-Circus-Wanty en Movistar.

Kooij werd door Tosh Van der Sande afgezet in het wiel van Iván García, maar dat bleek niet het juiste wiel voor de Nederlandse favoriet. Aan de andere kant van de weg was Biniam Girmay namelijk al vroeg zijn sprint aangegaan. De puncheur uit Eritrea sloeg een gat op de licht oplopende aankomst en verraste daarmee Kooij, die wel tweede werd. Movistar koos voor een aloude tactiek en werd derde, vierde en vijfde in de daguitslag.