Gilbert over lekke band Van Aert: “Te veel risico en te groot verlangen om te winnen”

Door een leegloper op Carrefour de l’Arbre zag Wout van Aert zondag zijn kansen op de zege in Parijs-Roubaix in rook opgaan. Volgens zijn ploeg Jumbo-Visma was er sprake van brute pech, maar Philippe Gilbert is het daar niet mee eens.

De oud-renner, die in 2019 de beste was in de Hel van het Noorden, legt de ‘schuld’ toch voornamelijk bij Van Aert. “Hij leek zijn wedstrijd goed onder controle te hebben, hij spaarde zichzelf zoals hij deed in de E3 Saxo Classic”, laat Gilbert weten in gesprek met de Franse sportkrant L’Équipe. “Tot hij demarreerde en een lekke band kreeg. Ik denk dat dit eerder bij het materiaalbeheer hoort en niet bij pech.”

De wereldkampioen van Valkenburg graaft vervolgens in zijn wielergeheugen. “Ik herinner me mijn eigen ervaringen in deze wedstrijden en ook in een kasseirit in de Tour de France. Ik ging in de aanval, maar doordat ik te opgewonden was, maakte ik een stuurfout en raakte ik een verkeerd geplaatste kassei waarna mijn voorkant lek kwam te staan. Bij Van Aert zie ik hetzelfde.”

“Hij nam een maximum aan risico’s en had een te groot verlangen om te winnen. Een verlangen dat niet goed gecontroleerd werd. Mathieu van der Poel maakte deze fout niet omdat hij alle hindernissen wist te ontwijken”, is Gilbert, die namens Eurosport de koers vanop de motor volgde, van mening.

Volgens Maarten Wynants, een van de ploegleiders van Jumbo-Visma, lag het niet aan Wout van Aert of het materiaal. “We hebben in totaal vier lekke banden gehad. Dat zijn er véél minder dan vorig jaar. Alleen hadden we er nu twee op een cruciaal moment … Brute pech dus. Dit viel simpelweg niet te voorkomen.”