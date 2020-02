Gijs Leemreize debuteert in Provence voor hoofdmacht Jumbo-Visma woensdag 12 februari 2020 om 11:07

Jumbo-Visma begint morgen met Gijs Leemreize in de gelederen aan de Tour de la Provence. De 20-jarige renner van het opleidingsteam zal in Frankrijk zijn eerste profwedstrijd rijden met de Nederlandse WorldTour-ploegformatie.

De UCI biedt sinds dit seizoen de mogelijkheid om renners uit opleidingsploegen met de aan het team gelieerde World Tour-ploeg te laten starten ProSeries- en .1-wedstrijden, wat deelname voor Leemreize aan de Tour de la Provence mogelijk maakt. Het wordt de eerste keer dat Jumbo-Visma van deze regeling gebruik maakt.

Leemreize is blij met de kans die hem wordt geboden: “Ik had niet verwacht zo snel een profkoers te rijden”, reageert hij op de site van Jumbo-Visma. “Deze winter heb ik goed getraind en met een profwedstrijd in de benen verwacht ik dat mijn conditie alleen maar beter zal worden. Mijn doel is om zoveel mogelijk ervaring op te doen en mezelf in te zetten voor het team.”

“Voor Gijs zal deze wedstrijd een nieuwe ervaring zijn. Het hele team zal hem helpen en wegwijs maken tijdens zijn eerste koers tussen de profs”, zegt ploegleider Jan Boven. We willen deze wedstrijd rijden als een team dat initiatief neemt”, aldus Boven, die verder Robert Gesink, Pascal Eenkhoorn, Maarten Wynants, Sepp Kuss en Chris Harper meeneemt naar Frankrijk. “Pascal, Maarten en Gijs zullen in de tweede en derde etappe de klimmers ondersteunen. Na de tweede etappe bekijken we of het algemeen klassement een realistisch doel is voor een van onze renners.”

Binnenkort vertelt WielerFlits in een nieuwe aflevering van ‘WielerFlits Legt Uit’ je alles over deze nieuwe regel van de UCI.

Jumbo-Visma in Tour de la Provence 2020 (13-16 februari)

Robert Gesink

Pascal Eenkhoorn

Maarten Wynants

Sepp Kuss

Chris Harper

Gijs Leemreize