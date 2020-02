Voorbeschouwing: Tour de la Provence 2020 dinsdag 11 februari 2020 om 07:00

Komende week gaat het Franse wielerjaar verder met de Tour de la Provence. Deze vierdaagse rittenkoers kent de nodige hoogtemeters en kan, ondanks de korte geschiedenis, rekenen op een ijzersterk deelnemersveld. Sinds dit jaar maakt de ronde voor het eerst deel uit van de nieuwe UCI ProSeries. Wie volgt Gorka Izagirre op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De historie van de Tour de la Provence is zeer kort. Pas in 2015 werd het idee geopperd om een ronde te organiseren in de Provence-regio, in het zuidoosten van Frankrijk. De grootste stad in deze streek is Marseille. Niet voor het eerst in de wielergeschiedenis was een regionale krant de initiator: dit keer La Provence.

In juni 2015 bevestigde de krant dat het jaar erop een driedaagse toegevoegd zou worden aan de kalender, in de maand februari welteverstaan. La Provence sprong daarmee in het gat dat de verdwenen Ronde van de Middellandse Zee had achtergelaten. De eerste uitgave werd in 2016 gewonnen door de Franse wielerheld Thomas Voeckler, die de eerste heuvelachtige rit won en daarna de leiding niet meer afstond.

Die versie werd een blauwdruk voor de volgende edities van de Tour de la Provence, namelijk een secondenspel. In 2017 ging de eindzege naar Rohan Dennis, met respectievelijk twee en vier seconden voorsprong op Mattia Cattaneo en Alexandre Geniez. Diezelfde Geniez nam in 2018 revanche, door na een strijd met landgenoten Tony Gallopin en Rudy Molard wel de titel te pakken in de Provence.

Alle winnaars Tour de la Provence

2019: Gorka Izagirre

2018: Alexandre Geniez

2017: Rohan Dennis

2016: Thomas Voeckler

Vorig jaar

Afgelopen seizoen begon de Tour de la Provence met een openingstijdrit van bijna negen kilometer. De eerste verschillen werden direct gemaakt, met Filippo Ganna als winnaar. Een dag later wist Gorka Izagirre de leiding over te nemen door derde te worden in een heuvelrit naar La Ciotat. Hij maakte deel uit van een kopgroep van negen, waaruit Eduard Prades de rit wist te winnen.

De derde etappe kende een aankomst op het racecircuit van Paul Ricard in Le Castellet. Philippe Gilbert won verrassend de sprint van een uitgedunde groep van ruim twintig man. Izagirre bleef leider, maar zijn voorsprong op naaste concurrenten Thibaut Pinot en Tony Gallopin bedroeg slechts twee seconden.

Het was echter nummer vier Simon Clarke die de grootste uitdager werd van Izagirre. De Australiër pakte onderweg bonificatieseconden én wist in de etappe-uitslag tweede te worden achter John Degenkolb. Hij wist daarmee in dezelfde tijd te komen als Izagirre, maar moest de eindzege laten aan de Bask van Astana. Het verschil? Dertien honderdsten van een seconde in de openingstijdrit in het voordeel van Izagirre.

Eindklassement Tour de la Provence 2019

1. Gorka Izagirre (Astana) in 13u18m06s

2. Simon Clarke (EF Education First) in z.t.

3. Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) op 1s

4. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) op 2s

5. Rudy Molard (Groupama-FDJ) op 10s

Parcours

De Mont Ventoux zit dit jaar in de Tour de la Provence! Dat nieuws bracht de organisatie in november naar buiten. De renners bereiken in de derde etappe alleen niet de top van de Reus van de Provence. In totaal behelst de ronde dit jaar 635,1 kilometer, goed voor een gemiddelde van 158,8 kilometer per etappe. Ook opvallend: de openingstijdrit of -proloog (die er de laatste twee seizoenen wel in zat) is geschrapt.

Donderdag 13 februari, etappe 1: Châteaurenard – Saintes-Maries-de-la-Mer (149,5 km)

De eerste etappe van de Tour de la Provence stelt bijzonder weinig voor. Het is een ideale etappe ‘om erin te komen’ voor de deelnemende renners. Vanuit Châteaurenard gaat het in zuidelijke richting naar kustplaats Saintes-Maries-de-la-Mer, dat tussen Montpellier en Marseille in ligt.

Na 24 kilometer ligt de enige hindernis van de etappe, de Côte du Destet van derde categorie. De laatste 1,4 kilometer van deze heuvel is 4,5 procent steil. Maar veel invloed zal de klim niet hebben op het koersverloop. Over een geheel vlak parcours gaat het richting de streep.

Op 25 kilometer van de finish passeert het peloton de aankomstzone voor de eerste keer en kunnen de rappe mannen de finale al eens verkennen. Zij zullen daar zien dat de slotkilometer weinig bochten kent. Wel buigt de weg iets af naar links, dus is plaatsing in de sprint van belang.

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.55 uur

Vrijdag 14 februari, etappe 2: Aubagne – La Ciotat (174,9 km)

Op de tweede dag zijn de klimmers aan de beurt in de Tour de la Provence. Met de auto ben je in twintig minuten van startplaats Aubagne naar finishplaats La Ciotat gereden, maar de organisatie heeft ten oosten van beide steden de nodige hoogtemeters gevonden. Direct vanuit het vertrek gaat het al flink omhoog met de Col de l’Espigoulier van eerste categorie (9,3 km aan 5,6%).

Na ruim vijftig kilometer hebben de renners de tweede klim van eerste categorie ook al achter de kiezen. De Col de la Coutronne is 7,9 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,8%. De daaropvolgende Côte de Mazaugues (2 km aan 4,5%) is op papier nog de minst lastige klim van de dag.

De finale begint op 25 kilometer van de finish met de Côte du Brûlat. Hoewel die slechts 2,4 kilometer lang is, mag de steiltegraad er zijn met 8,5%. Na een kort plateau en een afdaling bereiken de renners de voet van de slotklim naar Les Crêtes in La Ciotat. Deze klim is 3,4 kilometer lang aan gemiddeld 8,0%. Hier zal de eerste schifting gemaakt worden in het klassement. Maar de beslissing valt later deze ronde pas!

Start: 12.15 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.05 uur

Zaterdag 15 februari, etappe 3: Istres – Mont Ventoux/Chalet Reynard (140,2 km)

De derde etappe is de koninginnenrit. Vanuit startplaats Istres aan de kust trekt het peloton het binnenland in, op weg naar de Mont Ventoux. Jazeker, de Reus van de Provence is opgenomen in de Tour de la Provence. Alleen rijden de renners niet naar de top op ruim 1.900 meter hoogte.

De finish ligt namelijk bij Chalet Reynard op 1.429 meter hoogte, daar waar Thomas De Gendt in de Tour de France van 2016 een rit won voor Serge Pauwels. Die rit zal overigens nog altijd herinnerd worden aan het loopincident van Chris Froome.

De etappe van zaterdag is met 140 kilometer niet heel erg lang. De Côte de Lauris (1,1 km aan 3,8%) en de Côte des Cèdres (2,8 km aan 4,1%) zijn slechts opwarmers voor wat komen gaat in de slotfase. Een lange oplopende fase tijdens de ravitaillering heeft geen categorie meegekregen, maar zal de nodige pijn doen in de benen.

Na 125 kilometer begint de slotklim richting Chalet Reynard. Startpunt is Bédoin, waar ook een tussensprint ligt. Op de Ventoux zullen de verschillen groot zijn. De laatste 14,6 kilometer gaat het namelijk flink omhoog. Het gemiddelde stijgingspercentage is 7,6%. Vooral de laatste tien kilometer zijn steil, want daarin gaat het stijgingspercentage nauwelijks nog onder de negen procent.

Aan de finish bij Chalet Reynard zal het klassement de Tour de la Provence flink op zijn kop gezet zijn. Voor het eerst in jaren lijkt de titelstrijd geen secondenspel te worden, nemen we aan. Al is er nog wel één etappe te gaan.

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.05 en 16.35 uur

Zondag 16 februari, etappe 4: Avignon – Aix-en-Provence (170,5 km)

De laatste etappe kan wel degelijk nog voor verschillen zorgen. Tussen startplaats Avignon en finishplaats Aix-en-Provence liggen namelijk vijf heuvels op de renners te wachten, waarvan slechts drie een categorie toegewezen hebben gekregen.

De eerste klim van de dag begint al na twintig kilometer, de Côte des 3 Termes van derde categorie. Deze klim is negen kilometer lang aan 4,3%. Halverwege de etappe volgt de Col de l’Aire dei Masco (6,3 km aan 4,8%), maar dan is ook al een stevige ongecategoriseerde heuvel geweest.

In de finale zijn er meerdere korte inspanningen, waar de nodige aanvallen zullen volgen. Op dertig kilometer van de finish is er al een piek ter hoogte van de tussensprint in Rognes, gevolgd door de Côte de la Cride (3,8 km aan 4,8%). De top van die heuvel ligt op zestien kilometer van de meet. Na een afdaling zullen de renners met hoge snelheid Aix-en-Provence binnenrijden. Daar ligt de finish op de Boulevard de la République na een lange rechte lijn.

Start: 11.10 uur

Finish: tussen 15.30 en 16.00 uur

Favorieten

Met AG2R La Mondiale, Astana, CCC, Cofidis, Deceuninck-Quick-Step, EF Pro Cycling, Groupama-FDJ, Team Ineos, Israel Start-Up Nation, Jumbo-Visma, Movistar, NTT Pro Cycling, Team Sunweb en Trek-Segafredo heeft de Tour de La Provence maar liefst veertien WorldTour-ploegen aan de start. Daar komen nog vijf ProTeams en twee Continentale teams bij.

Namens Astana zal Gorka Izagirre in Frankrijk zijn titel komen verdedigen. Het is nog maar de vraag of de Baskische klimmer ook de kopman zal zijn bij de Kazachstaanse formatie. Met Alexey Lutsenko en Merhawi Kudus zijn nog twee sterke klimmers present, die hun rol kunnen spelen. Groupama-FDJ zal hoe dan ook een hoofdrol spelen, met Thibaut Pinot als hoofdrolspeler. De kopman keert terug in koers na zijn knieblessure in de Tour de France en is dit jaar uit op revanche. David Gaudu is ook een favoriet. Wordt dit zijn jaar van de doorbraak?

Deceuninck-Quick-Step heeft de voorbije weken bewezen dat het nog altijd een veelwinnende ploeg is. Op papier staat er geen pure klimmer op het programma voor in de Provence, maar met Kasper Asgreen, Rémi Cavagna, Dries Devenyns en Pieter Serry weet je het nooit. Stuk voor stuk hardrijders die goed bergop kunnen, maar ook op weg naar de Chalet Reynard?

Jumbo-Visma verschijnt met onder anderen Robert Gesink aan het vertrek. De ervaren klimmer maakt hier zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen. In de bergetappes moet Gesink samen met Sepp Kuss (ritwinnaar in de voorbije Vuelta a España) en nieuwkomer Chris Harper de taken verdelen. De kans is groot dat Kuss het kopmanschap toegewezen krijgt binnen de Nederlandse ploeg. Het is gissen naar zijn vorm, want ook de Amerikaan begint in de Provence aan zijn seizoen.

Wilco Kelderman voert een indrukwekkende selectie van Team Sunweb aan in de Tour de la Provence. De Nederlandse kopman heeft jongelingen Marc Hirschi en Sam Oomen, die zelf ook hun kans kunnen gaan, aan zijn zijde. De Duitse ploeg heeft dus meerdere paarden om op te wedden in de Provence. Voor Oomen wordt het zijn eerste wedstrijd sinds zijn opgave in de Giro van vorig jaar. Hij herstelde van operaties aan een gebroken heup en een beknelde bekkenslagader. Dit jaar richt de Tilburger zijn pijlen op de Tour de France.

EF Pro Cycling zal rekenen op Hugh Carthy, Simon Clarke en Ruben Guerreiro. Daarbij lijkt de Brit de grootste kans te maken op de eindzege. Carthy won vorig jaar een rit in de Ronde van Zwitserland, nadat hij de Giro d’Italia uitstekend geëindigd was met een elfde plaats in het eindklassement.

Team Ineos heeft ook meerdere klimmers, met Pavel Sivakov als kopman. De Rus was onlangs de winnaar van het jongerenklassement in de Tour Down Under, waarna hij ook nog tweede werd in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Hij is dus goed op weg. Eddie Dunbar en Gianni Moscon kunnen hem ondersteunen in de heuvel- en bergritten.

CCC heeft met Jan Hirt (vorig jaar nog vijfde in de Ronde van Zwitserland) een sterke klimmer in de gelederen. Hij heeft onder meer de ervaren Serge Pauwels en het toptalent Attila Valter met zich mee. De Hongaar won vorig jaar een rit in de Ronde van de Toekomst en werd derde in de Ronde van Hongarije. Bij Trek-Segafredo lijkt de Deen Niklas Eg zijn kans te mogen gaan. Zijn seizoensstart in Mallorca (veertiende en negentiende in de twee klimkoersen) is veelbelovend.

Arkéa-Samsic gooit direct alle troeven op tafel als het om de klimmers gaat. Het Franse ProTeam stuurt kopmannen Warren Barguil en Nairo Quintana naar de Provence, met Winner Anacona en Maxime Bouet in dienst. Movistar verschijnt niet met een A-selectie aan de start. Eduard Prades, Lluís Mas en Davide Villella moeten hopen op een goede dag om het verschil te kunnen maken. Total Direct Energie hoopt dan weer op een opleving van Rein Taaramäe.

NTT Pro Cycling heeft de smaak te pakken dit voorjaar. Misschien is dat voor Roman Kreuziger, Enrico Gasparotto of nieuwkomer Domenico Pozzovivo een extra stimulans om hier in de Provence te verrassen. Jesús Herrada zal dat ook willen doen namens Cofidis, waar de Spanjaard de aangewezen kopman is voor in de bergen. Hij won vorig jaar nog de nieuwe Mont Ventoux Dénivelé Challenge, al was dat een eendagswedstrijd die finishte op de top.

Oud-winnaar Alexandre Geniez zal dit jaar, gezien de toevoeging van de Ventoux-aankomst, weinig kans maken op de eindzege. Binnen AG2R La Mondiale lijkt hij wel de aangewezen persoon om te gaan voor goede rituitslagen.

De leiderstrui van de Tour de la Provence heeft overigens sinds vorig jaar een opvallend patroon, namelijk de witte, gele, blauwe en rode vlakken van oud-kunstenaar Piet Mondriaan. Het dient ter eerbetoon aan Bernard Tapie, de vroegere ploegleider van La Vie Claire, de ploeg die in de jaren ’80 in eenzelfde soort tenue koerste.

Sprinters

Hoewel de sprinters maar één kans zullen krijgen, is het wel interessant om de aanwezige rappe mannen op te sommen. Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) lijkt de topfavoriet, nadat hij in de Tour Down Under een rit won en in de Race Torquay tweede werd achter Sam Bennett. De concurrentie komt van Lorrenzo Manzin (Total Direct Energie) en Magnus Cort (EF Pro Cycling), die dit seizoen allebei al wisten te winnen.

Andere snelle mannen zijn Gabriel Cullaigh (Movistar), Timothy Dupont (Circus-Wanty Gobert), Jakub Mareczko (CCC), Tom Van Asbroeck (Israel Start-Up Nation), Chris Lawless (Team Ineos), Bram Welten, Christophe Noppe (beiden Arkéa-Samsic), Pierre Barbier en Biniyam Ghirmay (beiden Nippo-Delko One Provence).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Pavel Sivakov

*** Nairo Quintana, Thibaut Pinot

** Sepp Kuss, Hugh Carthy, David Gaudu

* Wilco Kelderman, Alexey Lutsenko, Warren Barguil, Jan Hirt

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Heel warm is het komende week niet in de Provence. De temperatuur schommelt tijdens de vierdaagse tussen de 12 en 18 graden Celsius. Op de eerste twee dagen is er enige kans op neerslag, bij een matige westenwind. In het slotweekend gaat de temperatuur iets omhoog en neemt de wind wat af.

De wedstrijd is niet live te zien op tv in Nederland en België. Wel is de ronde online te zien via het YouTube-kanaal van GCN Racing. Zij zorgen in Europa voor live beelden tijdens de laatste uren van de koers.