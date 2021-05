Gianni Vermeersch zesde in Canale: “Ik lig wakker van de elfde rit”

Interview

Kopman Tim Merlier overleefde de geaccidenteerde tweede helft van de etappen naar Canale niet. Dus kreeg Gianni Vermeersch van Alpecin-Fenix de vrijheid voor eigen rekening te sprinten. Hij finishte als zesde. “Zo vroeg een ereplaats pakken, had ik niet verwacht. Voor onze ploeg kan de Giro eigenlijk al niet meer stuk.”

“We zouden ook vandaag alles op Tim Merlier zetten”, vertelde Gianni Vermeersch ons na de etappe in Canale. “Maar er is bergop ontzettend hard gekoerst. En dat was volgens mij omdat de kopgroep zo sterk was. Om iedereen terug te pakken – wat zelfs niet gelukt is – moest er wel vol gekoerst worden op de hellingen.”

Waardoor Merlier vroegtijdig de rol moest lossen. “Na de eerste lange helling scheurde het al even. Kort daarna volgde een nieuwe klim en ik kreeg snel via de oortjes door dat alleen ikzelf en Louis (Vervaeke, red.) overbleven vooraan. Dan wist ik dat ik moest blijven aanklampen en alles op de sprint zetten.”

Veelbelovend

De sprint verliep niet perfect. Vermeersch sukkelde op twee, drie kilometer van de streep nog heel even in de graskant. “Ik moest nog een ferme cartouche verschieten om weer voorin te geraken. En in de spurt zelf zat ik ook iets te lang ingesloten op rechts. Er zat iets meer in, denk ik, maar niet om te winnen of zo, hé. Taco bleef trouwens nog voorop.”

Vermeersch kon leven met de zesde plek. “Zo vroeg een ereplaats pakken, had ik niet verwacht. Dit is veelbelovend voor wat nog komen moet. In de sprintetappes zetten we uiteraard alles op Tim, maar de andere dagen mogen we zelf iets proberen. Afhankelijk van wie zich goed voelt, want dit is voor ons allemaal nieuw, drie weken aan een stuk koersen.”

Montalcino

“Waar? Ik bekijk het dag per dag. Al heb ik er wel eentje uitgepikt waar ik wel wakker van lig. Allez, figuurlijk bedoel ik. De elfde etappe, over de Strade Bianche met aankomst in Montalcino. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik die dag over goede benen beschik.”

Vermeersch, die bij Tim Merlier op de kamer slaapt, geniet overigens met volle teugen. “Ik heb het al een paar keer gezegd tegen Tim. Zie ons hier zitten, twee crossertjes die de Giro rijden. En dan wint een er al na twee dagen een etappe. Hoe uniek is dit? Voor onze ploeg kan de Giro eigenlijk al niet meer stuk.”