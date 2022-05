Gianni Vermeersch vooral teleurgesteld na tweede plek in Antwerp Port Epic

Bij Gianni Vermeersch overheerste vooral de teleurstelling na zijn tweede plaats in de Antwerp Port Epic. De renner van Alpecin-Fenix kwam in de slotkilometer nog dicht bij de uiteindelijke winnaar Florian Vermeersch, maar moest vaststellen dat het niet goed genoeg was.

Vermeersch maakte in de finale samen met ploegmaat Timo Kielich deel uit van de kopgroep met zes man die voor de overwinning ging strijden. “We hadden het overwicht met twee man, maar het was heel moeilijk. Het was op het einde een tactisch spel. Op het moment dat Florian ging, had ik net zelf een aanval geplaatst. Ik had eigenlijk de hele tijd Thibau Nys op het wiel. Ik dacht dat die zo sterk was dat hij wel kon reageren op Florian, want zelf zat ik even op de limiet. Die reactie kwam niet. Daarna kon ik mezelf terug herpakken, maar ik kwam jammer genoeg niet meer op het wiel.”

Even reed Vermeersch samen met de jonge Nys vooruit, maar al vrij snel stokte de samenwerking. “Of er nooit een moment is geweest dat we dachten, we rijden met zijn tweeën naar de finish? Thibau is wel snel natuurlijk. Daarachter zat ik met Timo Kielich die misschien wel de snelste was in de spurt. Het was voor mij eigenlijk de taak om te proberen alleen weg te rijden en Timo ging de spurt doen, dat was ons plannetje. Achteraf gezien hadden we misschien op mijn spurt kunnen gokken, maar ik wilde vandaag vooral proberen alleen aan te komen. Ik denk dat Timo wel rapper is dan ik, dus daarom hebben we die keuze gemaakt.”