Gianni Vermeersch over Jay Vine: “Niet verwacht dat hij zo sterk zou zijn”

Video

Hoewel Gianni Vermeersch zichzelf deze Vuelta a España nog niet top heeft gevoeld, was er door de ritzege van ploeggenoot Jay Vine toch reden voor vreugde bij de renner van Alpecin-Deceuninck. WielerFlits sprak met hem over de overwinning van Vine en zijn eigen vorm en ambities deze Vuelta.

Vermeersch blikt eerst terug op de zesde etappe. “Het was de bedoeling om Vine mee te krijgen in de vroege vlucht. Dat mislukte door een lekke band in het begin van de wedstrijd, maar dat hij dan alsnog wint maakt het misschien nog wel mooier”, aldus de Belg.

Hij spreekt ook zijn waardering uit voor de professionaliteit van Vine. “Vine is een heel gefocuste renner. Als hij zin zinnen heeft gezet op een rit zoals gisteren is dat bijna het enige waar hij mee bezig is. Dat hij het dan ook af weet te maken toont aan hoe sterk hij in zijn hoofd is”, zegt de 29-jarige renner.

Toch was zelfs Vermeersch verbaasd over de prestatie van zijn ploeggenoot. “We waren wel verrast dat hij zo sterk was. Dat hij uit de vroege vlucht kan winnen hadden we wel verwacht, maar dat hij uit het peloton aan kan vallen en twintig seconden voor Evenepoel uit kan blijven en misschien wel beter was dan hem is echt heel knap”, steekt hij de loftrompet over de Australiër.

Over zijn eigen vorm is Vermeersch nog niet helemaal tevreden, maar hij voelt wel progressie. “Ik hoop de benen te hebben om nog een paar keer mee te kunnen met de vroege vlucht. De eerste rit in Spanje is me slecht gevallen. Ik heb nog niet het goede gevoel gehad maar ik voel wel verbetering in de laatste twee dagen”, besluit de West-Vlaming.