Gianni Vermeersch neemt regenboogtrui mee naar huis: “Het is ongelofelijk”

Gianni Vermeersch werd zondag wereldkampioen gravel. In de slotfase van de 194 kilometer lange wedstrijd loste hij zijn medevluchter Daniel Oss om naar de zege te soleren. In het flashinterview na afloop vertelde hij over zijn winnende move.

Vermeersch reed bij Oss weg op de single track in de laatste tien kilometer. “De single track in de finale was een van mijn favoriete stukken van het parcours”, vertelt de 29-jarige Belg. “Ik ging er gewoon vol in, en ik hoorde meter per meter dat ik wat voorsprong pakte op Daniel. Vanaf daar ging ik gewoon vol tot de finish.”

Vermeersch’ keuze om aan te vallen, was enigszins verrassend, omdat hij op papier de snelste van de twee was. “Ik aarzelde wel een beetje, want ik wist dat de laatste vijfhonderd meter perfect voor mij waren. Maar ik wist ook dat er een groep van achter kwam, we hoorden dat de voorsprong twee minuten en dertig seconden was, dus ik wilde gewoon vol gaan om de voorsprong te behouden. Toen loste hij, dus ik bleef gaan.”

Man-tegen-mangevecht

Samen met Oss reed Vermeersch meer dan de halve koers voorop, op een gegeven moment met bijna zes minuten voorsprong. Wisten ze vooraan hoe ver ze voorlagen? “Ik kende de wedstrijdsituatie. Maar de man die de tijd doorgaf, sprak in het Italiaans. Daarom vroeg ik elke keer aan Daniel wat de voorsprong was”, lachte Vermeersch.

“We hebben gewoon de hele dag voluit gereden met z’n tweeën”, ging hij verder. “Op het moment dat we vijf minuten hadden, wist ik dat we een grote kans hadden om het tot de finish te halen. We bleven doorgaan, totdat het een man-tegen-mangevecht was in de laatste ronde.” Dat man-tot-mangevecht besliste Vermeersch in zijn voordeel, waardoor hij de eerste wereldkampioen gravel bij de mannen is. “Het is ongelofelijk: het was een van de grootste kansen voor me om ooit wereldkampioen te worden. Ik kan niet geloven dat ik de regenboogtrui mee naar huis mag nemen.”