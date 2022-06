Gianni Vermeersch moet ziek opgeven in Baloise Belgium Tour

Slecht nieuws voor Gianni Vermeersch en Alpecin-Fenix. De Belgische coureur heeft de openingsetappe van de Baloise Belgium Tour, met finish in Maarkedal, niet kunnen uitrijden vanwege ziekte.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

De 29-jarige Vermeersch trok met een goede vorm naar de Baloise Belgium Tour, nadat hij afgelopen weekend tweede wist te worden in Dwars door het Hageland. Daar zag hij de overwinning gaan naar ploegmaat Oscar Riesebeek.

Vermeersch was begonnen aan zijn vierde deelname in de Baloise Belgium Tour. De laatste keer dat hij er startte, was in 2017. Of de ziekte van Vermeersch invloed heeft op zijn mogelijke selectie voor de aankomende Tour de France, is nog niet bekend.

🇧🇪 #BaloiseBelgiumTour ❌ Bad news! @GVermeersch has abandoned the race. He was feeling sick and couldn't continue. — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) June 15, 2022