Gianni Vermeersch legt zich niet neer bij sterke Visma I Lease a Bike: “Gaan niet zomaar winnen”

Video In de voorbereiding op het Openingsweekend kan niemand rond de sterkte in de breedte van Visma | Lease a Bike kijken. Ook bij Alpecin-Deceuninck was het een thema, maar dat boezemt Gianni Vermeersch geen angst in.

“Ik heb een goede stage achter de rug”, zegt de West-Vlaming voor onze camera. “Zo’n eerste wedstrijd is altijd spannend. Andere jaren begon ik in de UAE Tour. Dat is iets minder belangrijk dan de Omloop. Maar vorig jaar werd de openingsklassieker een tegenvaller, dus wil ik nu beter doen.”

“Het is wel heel moeilijk om te weten waar je staat. Je kan dat een beetje proberen aan te voelen op stage of op training. Maar dat is nog anders dan in wedstrijd. Vorig jaar dacht ik ook dat ik er klaar voor was. Nu hebben we de stage iets anders aangepakt, we zijn iets vroeger naar huis gekomen.”

Verwacht Vermeersch zaterdag ook het sterke ensemble van Visma | Lease a Bike? “Het is een sterk blok, maar er zijn veel renners in de wedstrijd die hen niet zomaar laten rijden. Wij hebben Jasper Philipsen en Quinten Hermans. Iedere ploeg heeft één of twee renners die zouden mee moeten kunnen met iemand van Visma | Lease a Bike. Ze gaan hen niet zomaar laten rijden. Dat maakt het voor hen alleen maar moeilijker.”

De rol van Vermeersch zelf is duidelijk. “Ik ga, zoals in alle klassiekers, wat anticiperen op de wedstrijd. We zitten met een heel snelle man, Jasper. Als die er nog bij is, kan hij de sprint winnen. Bij alle acties daarvoor, is het mijn taak om mee te zijn.”