Gianni Vermeersch 10de: “Ik werd beter en beter naar het einde toe”

Interview

Gianni Vermeersch bevestigde vandaag eens te meer zijn capaciteiten als wegrenner. Na zijn negende plaats in de E3 Saxo Bank Classic, finishte hij tiende in Gent-Wevelgem. “Vandaag was ik nochtans niet goed genoeg in de eerste koershelft. Maar dat ik in een wedstrijd van 260 kilometer beter word naar het einde toe, voelt goed.”

“Die waaier van 21 reed weg na een valpartij. Ik liet mij verrassen. Alhoewel, verrassen is niet het juiste woord”, begint Vermeersch zijn verhaal. “Ik was in de beginfase gewoon niet goed genoeg. Ik denk dat de E3 Harelbeke nog in de benen zat. Waarop ik al had besloten mij op te offeren voor Tim en Jasper (Merlier en Philipsen, red).”

“Maar vanuit de volgwagen werd me gezegd om rustig te blijven. Dat het misschien wel beter zou gaan naarmate de wedstrijd vorderde”, klonk het. “Uiteindelijk hadden ze gelijk.” Vermeersch kreeg in Gent-Wevelgem een vrije rol, toch reed hij ook daarna nog een tijdlang met Philipsen en Merlier in het achterhoofd.

“Conditie is goed”

“In de laatste tientallen kilometer had ik geen communicatie meer met de volgwagen. Daarom hield ik me een tijdje afzijdig in het groepje met Van Avermaet en co. Gewoon omdat ik niet wist hoe ver Tim of Jasper achterop waren. De laatste tien kilometer ben ik dan wel mee rond beginnen draaien, om er zo nog het beste resultaat uit te halen.”

Het werd opnieuw een mooie ereplaats. “Toch is het jammer dat we die eerste waaier misten. En als je je laat verrassen en die groep rijdt aan 65 km/u van je weg, dan kan je dat niet meteen rechtzetten. Daardoor waren we te snel op achtervolgen aangewezen. Ook het lekrijden van zowel Tim als Jasper heeft onze koers deels verpest.”

Vermeersch sluit toch af met een positieve noot. “De conditie is goed. Als je in een koers van 260 kilometer beter word naar het einde toe, moet je daar niet aan twijfelen. Dat is veelbelovend voor wat nog komt.”