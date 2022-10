Savio sluit stapje terug niet uit: “We zijn bereid een jaar als Continental-team te rijden”

Het is al langer bekend dat Drone Hopper-Androni Giocattoli in financiële moeilijkheden verkeert omdat hoofsponsor Drone Hopper niet voor de gewenste financiële garanties kan zorgen. Op dit moment heeft Gianni Savio nog altijd geen alternatieve geldschieter gevonden. Een voorlopige stap terug naar het continentale niveau zou een oplossing kunnen zijn, denkt de Italiaan.

Eind september zei Savio in gesprek met La Gazzetta dello Sport dat het nog niet zeker is over Drone Hopper-Androni Giocattoli in 2023 nog zal bestaan. “Er zijn vertragingen in de financiering. Wij willen graag doorgaan, maar om dit te doen hebben we garanties nodig”, waren toen zijn woorden. In de tussentijd is Savio blijven zoeken naar een nieuwe sponsor met meer financiële middelen dan Drone Hopper. Maar hoewel er contacten zijn, heeft de zoektocht nog niets concreets opgeleverd.

Daarom overweegt Savio met zijn ploeg een stap terug te doen, van het ProContinentale niveau naar het Continentale niveau. “We zijn bereid om een jaar als Continental-team te rijden”, zegt de teammanager in gesprek met CyclingNews. “Dat zou betekenen dat het team een kleinere omvang zou krijgen en misschien zou bestaan uit jonge renners. Maar het zou een echt project moeten worden, niet gewoon een ouderwets Continental-team met renners die her en der zijn weggeplukt.”

Giro

Dat Drone Hopper-Androni Giocattoli als ProTeam niet de zekerheid heeft dat het de Giro d’Italia rijdt, maakt het vinden van een sponsor er niet makkelijker op, vertelt Savio. “Laatst sprak ik met een directeur van een belangrijk buitenlands bedrijf, en hij vroeg aan me of ik zeker was dat we de Giro zouden rijden. Ik zei: ‘Ik ben niet eens zeker of we een team zullen hebben…’”.