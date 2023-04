‘Gianni Moscon gaat afstappen in Baskenland om tóch Parijs-Roubaix te rijden’

Gianni Moscon vertelde eind februari aan WielerFlits dat hij geen voorjaarsklassiekers zou rijden, maar volgens Tuttobiciweb gaat de Italiaan van Astana Qazaqstan toch van start in Parijs-Roubaix. Dat betekent wel dat Moscon na vandaag de Ronde van het Baskenland zal verlaten.

De 28-jarige Moscon brak zijn sleutelbeen in de Tour Down Under, kreeg daardoor te maken met een trainingsachterstand en koos ervoor om zich te focussen op de heuvelklassiekers en de Giro d’Italia. Geen kasseien dus, was het plan. “Ik moet mijn doelen aanpassen en heb alles was opgeschoven, maar ik ben blij met mijn nieuwe programma en daar probeer ik het beste van te maken”, vertelde hij.

Nu komt naar buiten dat er toch ruimte is in de Roubaix-selectie van Astana Qazaqstan voor Moscon, de nummer vier van 2021 in de Hel van het Noorden. De Italiaan koerst momenteel nog in de Ronde van het Baskenland, maar zal donderdagavond naar Frankrijk vliegen om zondag van start te gaan in Parijs-Roubaix.

Een opgave van Moscon is dus aanstaande in Itzulia. Omdat de Ronde van het Baskenland (die zaterdag eindigt) en Parijs-Roubaix niet overlappen op de kalender, zal dat geen problemen opleveren voor hem. Mochten beide koersen wel overlappen, dan heeft hij goedkeuring nodig van de organisatie in Baskenland.