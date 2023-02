Gianni Moscon slaat kasseienklassiekers over, focus op Ardennen en Giro

Voor het eerst in jaren gaat Gianni Moscon geen grote kasseienklassiekers rijden. Een sleutelbeenbreuk in de Tour Down Under heeft ervoor gezorgd dat de Italiaan van Astana Qazaqstan zijn programma heeft omgegooid. Nu werkt hij toe naar de Ardennenklassiekers en de Giro d’Italia, vertelt hij aan WielerFlits.

In het weekend van de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne spreken we Gianni Moscon niet in Vlaanderen, maar in Galicië. Hij betwist daar O Gran Camiño om er wedstrijdritme op te doen nadat hij in de Tour Down Under hard gevallen was. “Het is een beetje gek om niet in België te zijn”, geeft de 28-jarige Moscon toe.

‘Geen Parijs-Roubaix, dat is een groot gemis’

“Ik rijd het openingsweekend al sinds ik prof ben en ik mis het wel een beetje. Maar ik moet mijn doelen aanpassen en heb alles was opgeschoven. Maar ik ben blij met mijn nieuwe programma en daar probeer ik het beste van te maken”, vertelt hij.

“Nu ga ik eerst de Ronde van Catalonië rijden en dan de Ronde van het Baskenland en de Ardennenklassiekers. En daarna waarschijnlijk de Giro d’Italia”, kondigt Moscon aan. Kortom: dit jaar rijdt de sterke Italiaan geen voorjaarsklassiekers. Geen Ronde van Vlaanderen en geen Parijs-Roubaix, waar hij in 2021 nog vierde wist te worden.

“Dat is een groot gemis, maar ik hoop dat dit niet mijn laatste seizoen gaat zijn. Dus volgend jaar zal ik het opnieuw proberen”, lacht hij.

Conditie opbouwen

Dat hij die kasseienkoersen in Vlaanderen en Noord-Frankrijk overslaat, is een weloverwogen keuze. “Mijn conditie is niet heel goed nu. Die wedstrijden zijn van zo’n hoog niveau, dat ik daar alleen maar ga afzien. Dan neem ik liever nu de tijd om mijn conditie op te bouwen, om het dan goed te doen in de wedstrijden die ik wel ga rijden.”

“Voor de start van het seizoen was ik wel goed, maar toen kreeg ik die blessure in Australië… Ik zit nu weer twee weken op de fiets en zoek nog naar het goede gevoel hier in Galicië. Deze ronde is een belangrijke stap richting de volgende koersen.”

