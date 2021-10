Onderzoek uitgevoerd naar onregelmatig hartritme bij Gianni Moscon

Gianni Moscon heeft afgelopen week onderzoeken laten doen naar een onregelmatig hartritme. De Italiaanse renner van INEOS Grenadiers had daar in het najaar, onder meer tijdens het WK in Vlaanderen, meerdere keren last van. Onderzoek heeft uitgewezen dat een hartoperatie niet nodig is.

Er werd gevreesd dat een ablatie (als de arts de verstoorde elektrische prikkels blokkert door littekens te maken op bepaalde plekken, volgens de Hartstichting) nodig was, maar professor Antonio Dello Russo en dokter Roberto Corsetti hebben bij tests aan het hart van Moscon geen bijzonderheden aangetroffen. Begin dit jaar was een ablatie nog wel nodig bij Elia Viviani. Ook hij had last van hartritmestoornissen.

In het geval van Moscon is bij het onderzoek gekeken naar de stabiliteit van zijn hart. “Er kwamen geen kritieke punten of onregelmatigheden naar voren. De plotselinge verhogingen van de hartslag tijdens inspanning, die Gianni onlangs voelde, houden geen verband met belangrijke pathologische verschijnselen”, vertelt dokter Corsetti aan La Gazzetta dello Sport. Dat betekent dat zijn hoge hartslag niet te verklaren is vanuit een stoornis.

Hartrecorder geïmplanteerd

Wel is bij de 27-jarige Italiaan, onder zijn linkersleutelbeen, een apparaatje geïmplanteerd dat de hartslag continu controleert. Die recorder kan eventuele nieuwe onregelmatige hartslag meten en daarmee informatie verstrekken aan de artsen.

Moscon, die in Parijs-Roubaix indruk maakte met een lange solo en uiteindelijk vierde werd, mag door deze uitslag de training weer hervatten. Dat zal hij in de loop van november doen. Eerst gaat hij nog op vakantie.