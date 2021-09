Astana neemt Gianni Moscon over van INEOS Grenadiers

Gianni Moscon komt de komende twee seizoenen uit voor Astana. De 27-jarige Italiaan vertrekt na zes jaar bij INEOS Grendiers en heeft een contract tot eind 2023 getekend bij de ploeg van Alexander Vinokourov.

“Ik zie dit als een serieuze stap in mijn carrière”, vertelt Moscon over zijn transfer. “Ik denk dat dit een grote uitdaging is voor mij. De motivatie om te groeien is er en het is een nieuwe ervaring die succesvol zal worden. Ik heb zelf veel ervaring opgedaan en nu wil ik die gebruiken in een nieuwe ploeg, een nieuwe omgeving.”

“In mijn eerste seizoen bij Astana hoop ik van waarde te zijn voor de ploeg en wil ik gaan voor persoonlijk succes. Ik hoop dat ik op het hoogste niveau kan presteren. Samen met de nieuwe ploegbaas Vinokourov, de coaches en ploegleiders moeten nog de plannen maken voor het nieuwe seizoen. Er zijn veel grote, belangrijke wedstrijden op de kalender, dus ik hoop dat ik mij in die koersen kan bewijzen”, aldus de Italiaan.

Vinokourov zelf is ook blij met de komst van Moscon. “Hij is geschikt voor eendagskoersen en tijdritten, maar Gianni is ook een betrouwbare renner die onze kopmannen in de grote rondes kan ondersteunen. We hopen dat Gianni zich bij ons verder kan ontwikkelen als renner, en dat het hem zal inspireren om zijn potentie eruit te halen”, geeft de nieuwe teammanager aan.