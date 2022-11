Gianmarco Garofoli tekent profcontract bij Astana Qazaqstan

Gianmarco Garofoli maakt volgend jaar zijn profdebuut. De 20-jarige Italiaan heeft, als neoprof, een tweejarig contract getekend bij Astana Qazaqstan. De beloftevolle klimmer kwam dit jaar al uit voor de opleidingsformatie van Astana.

Garofoli wist zich in 2021 – als renner van de opleidingsploeg van Team DSM – al in de kijker te rijden bij de ploeg van manager Alexander Vinokourov. Zijn voornaamste wapenfeit was een tweede plek in het eindklassement van de hoog aangeschreven rittenkoers Giro Valle d’Aosta. Garofoli won in deze U23-wedstrijd de bergrit naar Breuil Cervinia en moest in de eindafrekening alleen de Nieuw-Zeelander Reuben Thompson laten voorgaan.

De Italiaan werd dat jaar ook 21ste in de Giro d’Italia U23 en 26ste in de Tour de l’Avenir en stapte dus met redelijk mooie adelbrieven over naar de opleidingsformatie van Astana Qazaqstan. Door fysieke problemen werd het een seizoen om snel te vergeten. Garofoli sukkelde namelijk met long covid-klachten. “Het werd zo een behoorlijk zwaar jaar voor Gianmarco. Hij kon niet laten zien wat hij in zijn mars heeft”, schetst Vinokourov in een persbericht.

Vertrouwen

“Een groot deel van zijn seizoen stond in het teken van herstellen, maar hij heeft ons in enkele wedstrijden met de opleidings- en profploeg toch weten te overtuigen. We willen hem een kans geven. Gianmarco is een jonge en veelbelovende renner die klaar is om hard te werken en in staat is om grote dingen te bereiken.” De selectie van Astana Qazaqstan voor 2023 bestaat nu uit 29 renners.

Garofoli is uiteraard in de wolken, nu hij zijn handtekening heeft gezet onder zijn eerste profcontract. “Het is een droom die uitkomt. Het was echt een uitdagend seizoen en ik ben de ploeg zo dankbaar voor deze geweldige kans. Ik ben supergemotiveerd om het nieuwe seizoen zo goed mogelijk te beginnen en het vertrouwen van de ploegleiding terug te betalen.”