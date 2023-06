Gianluca Pollefliet is Jesper Haest de baas in Memorial Philippe Van Coningsloo

Gianluca Pollefliet heeft zondag de zege gegrepen in de Memorial Philippe van Coningsloo. Na een koers van 184 kilometer tussen Wavre en Bonheiden was het Belgische talent van Lotto Dstny de snelste in de sprint. De Nederlander Jesper Haest werd tweede namens VolkerWessels.

In de eerste zestig kilometer lagen met de Holstheide, de Smeysberg, de Herstraat en de Diepestraat nog meerdere heuvels, maar een massasprint kon niet voorkomen worden. In de finale stonden vijf lokale rondes van bijna 15 kilometer gepland rond Bonheiden, inclusief de kasseienstrook van de Peulisbaan.

In de sprint om de overwinning trok de 21-jarige Pollefliet aan het langste eind. Hij bleef Jesper Haest (VolkerWessels) en de Luxemburger Cedric Pries (Leopard TOGT) voor. Sam Gademan van het Nederlandse Allinq viel net naast het podium.

Pollefliet is op de erelijst van de Memorial Philippe van Coningsloo (UCI 1.2) de opvolgers van de Australiër Cameron Scott, die vorig jaar won nadat de koers twee jaar niet verreden werd.