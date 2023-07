Gianetti over tweede Alpenrit: “Jumbo-Visma gaat het opnieuw zwaar maken”

Video

Mauro Gianetti, de teammanager van UAE Emirates, verwacht dat Jumbo-Visma vandaag ook weer de sloophamer zal bovenhalen. “Ze zullen waarschijnlijk weer snel starten”, laat de oud-renner voor de start weten aan WielerFlits.

In de vijftiende etappe van de Tour de France, met start in Les Gets en finish in Saint-Gervais Mont Blanc-Le Bettex, liggen er onderweg liefst negen beklimmingen. Het lijkt opnieuw een dag voor de grote mannen in het klassement. “Het zal weer een snelle etappe worden. Jumbo-Visma zal waarschijnlijk weer snel starten. Dit is de derde opeenvolgende bergrit. Het zal een moeilijke en belangrijke dag worden”, denkt Gianetti.

Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zijn aan elkaar gewaagd, maar hoe zit het met de sterkte van respectievelijk Jumbo-Visma en UAE Emirates? Gianetti: “Beide ploegen zijn goed bezig en sterk. We hebben in de bergen laten zien dat we wellicht iets sterker zijn, maar Jumbo-Visma is dan weer iets beter op het vlakke en in het middengebergte.”

“We maken er een mooie show van. Het zorgt voor enorm veel spektakel en het is mooi om er deel van uit te maken”, aldus Gianetti. Het verschil tussen de twee kemphanen is, na veertien etappes, tien seconden in het voordeel van Vingegaard.

