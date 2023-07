Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 15 bergrit naar Saint-Gervais – Nieuwe strijd in secondenspel

Ook de tweede Alpenrit in de Tour de France is een pittige, al komen de renners de echte Alpenreuzen in deze etappe niet tegen. Onderweg van Les Gets naar Saint-Gervais Mont Blanc-Le Bettex liggen er negen gecategoriseerde beklimmingen, maar komt het peloton nooit boven de 1.400 meter boven zeeniveau. Kan één van de twee sterke ploegen, Jumbo-Visma of UAE-Emirates, het weer niet laten om te controleren? Of mogen de vluchters zegevieren? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De 180 kilometer lange etappe brengt het peloton eerst naar Annecy. De Franse stad in de Haute-Savoie staat bekend om het kristalheldere Meer van Annecy, maar heeft ook een fraaie eigen binnenstad met kanalen die dwars door het centrum lopen. Liefkozend wordt Annecy ook weleens de ‘Parel van de Alpen’ genoemd. Veel van Annecy zullen de coureurs in deze rit niet zien, maar op een aantal van de beklimmingen zal het peloton wel een schitterend uitzicht op het Meer van Annecy hebben.

In het tweede deel van de etappe rijden de renners in oostelijke richting naar de Italiaanse grens. Finishplaats Saint-Gervais Mont Blanc-Le Bettex is pas voor de vierde keer in de Tour de France opgenomen. Bekender is de gemeente van de Ronde van de Aosta-vallei voor beloften, waar bijna jaarlijks een etappe eindigt in Saint-Gervais Mont Blanc (dat even verderop ligt, wat lager dan Le Bettex). Ide Schelling won er in 2019 voor onder meer Mauri Vansevenant.

De etappe die Schelling in 2019 won lijkt in de verste verte niet op deze vijftiende rit in de Tour. Nu is er bijvoorbeeld nog een 7,3 kilometer lange slotklim met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,8 procent. Mannen als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zullen er geen vrees voor hebben, al gaan de beklimmingen daarvoor ongetwijfeld voor verzuurde benen zorgen.

Na 30 kilometer is de Col des Fleuries (8,9 km aan 4,6%) in de buurt bij Annecy de eersteklim van de dag, waarna ook de Côte de Aviernoz (3,4 km aan 4,4%) en de de Côte de Annecy-le-Vieux in de buurt worden meegepakt.

Hoe verder in de Alpen het peloton vervolgens trekt, hoe zwaarder de beklimmingen worden. Na 81 kilometer wordt de top van eerste gecategoriseerde klim van de dag gerond, de Col de la Forclaz de Montmin (7,2 km aan 7,4%). Daarna begint de finale met de drietrapsraket Col du Marais (10,2 km aan 3,2%), Col de la Croix Fry (11,7 km aan 7%) en de Col des Aravis (4,6 km aan 6,1%). Voor de absolute finale in Saint-Gervais wacht nog de verraderlijke Côte des Amerands (2,7 km aan 10,1%) op tien kilometer van de meet.

De absolute finale vindt vervolgens dus plaats op de klim naar Saint-Gervais Mont-Blanc (7 km aan 7,7%) van eerste categorie, met in de laatste vier kilometer nauwelijks stroken die onder de 9% gaan.

Zondag 16 juli, etappe 15: Les Gets les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blac

Officieuze start: 13:05 uur

Officiële start: 13:20 uur

Finish: tussen 18:00 uur en 18:40 uur

Afstand: 179 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Bluffy: tussen 14.55 en 15.05

Passage Col de la Forclaz de Montmin: tussen 15.15 en 15.35

Passage Col de la Croix Fry: tussen 16.30 en 16.55

Passage Col des Aravis: tussen 16.40 en 17.10

Passage Côte des Amarands: tussen 17.40 en 18.15

Passage Saint-Gervais Mont-Blanc: tussen 18.00 en 18.35

Favorieten

Heeft etappe veertien naar Morzine les Portes du Soleil ons nu veel wijzer gemaakt of niet? En wie komt hier mentaal nu het sterkste uit? Die vragen durven we niet met zekerheid te beantwoorden.

Wat wel zeker is: de Grote Twee zijn nog altijd dik in orde. En hun ploegen ook. Waar Team UAE-Emirates de bergrit naar Grand Colombier in handen nam, deed Jumbo-Visma hetzelfde in de etappe naar Morzine. Telkens met slechts minimale verschillen – vooral dankzij de bonificatieseconden – als gevolg. In de laatste etappe met aankomst bergop vermoeden we dat deze twee ploegen – die allebei nog steeds blaken van het zelfvertrouwen in hun kopman – nog één keer alles uit de kast zullen halen.

Geen al te best nieuws voor eventuele vluchters, als dat scenario effectief werkelijkheid zou worden. Wél een goede zaak voor Tadej Pogacar, die bergop de laatste twee dagen misschien net dat tikkeltje beter voor de dag komt ten opzichte van zijn grote concurrent. De witte truidrager moet het vooral hebben van zijn explosieve versnelling.

Op die manier kan hij concurrent Vingegaard vaak op een vijftal seconden zetten, maar die inspanning doortrekken blijkt soms moeilijk. Het devies voor Pogacar op Saint-Gervais Mont-Blanc is dan ook: wachten, misschien tot vrij tot dichtbij de top, om daarna voor de boni’s en enkele seconden tijdswinst te gaan. Zo kan hij alsnog in het geel naar de allesbeslissende tijdrit toeleven.

Maar ongetwijfeld hebben de troepen van Jumbo-Visma weer een tactisch antwoord in huis. Jonas Vingegaard kan vertrouwen tanken uit het feit dat hij bergop nooit écht in de problemen kwam, hij kan bovendien rekenen op een ijzersterke ploeg. De Deense gele truidrager moet het meer hebben van een lange inspanning om Pogacar pijn te doen. Daar kwam in de etappe naar Morzine echter maar weinig van in huis, omdat Vingegaard snel in de verdediging moest. Anderzijds zou hij nog een extra bonus kunnen gebruiken met de tijdrit op komst, want de Deen is tegen de klok normaliter niet per sé de betere van Pogacar.

Het is dus uitkijken naar het tactische steekspel tegen deze ploegen, waarbij we ook hoofdrollen verwachten voor Wout van Aert, Rafal Majka en Adam Yates. Anderzijds moet je ook rekening houden met een scenario waarbij de twee elkaar niet kunnen kwijtspelen, beginnen te pokeren, en dat opent dan weer kansen voor anderen. Kijk maar naar de manier waarop Carlos Rodriguez zijn felbegeerde ritzege pakte. De Spanjaard van INEOS Grenadiers klimt steeds beter en lijkt op weg naar het eindpodium, maar op een aankomst bergop dat kunstje overdoen, wordt een pak lastiger.

Datzelfde geldt voor de andere klassementsmannen, zoals Jai Hindley (BORA-hansgrohe), Simon Yates (Jayco AlUla), Pello Bilbao (Bahrain Victorious) en Felix Gall (AG2R Citroën). Zij zitten natuurlijk in een lastige situatie, wat hun kansen op ritwinst betreft. In het algemene klassement vertoeven ze op een mooie top 10-plaats, maar juist doordat ze binnen de twaalf minuten van de leider staan, zal de bewegingsvrijheid die ze kunnen krijgen, vrij beperkt blijven. Ook de onderlinge plekjes worden steeds kostbaarder, waardoor ze ook elkaar steeds meer zullen viseren.

Mochten de favorieten toch niet voor de zege strijden, dan zijn er nog altijd voldoende sterke jongens die mikken op een lange ontsnapping. Ondanks de stevige controle van Jumbo-Visma de hele rit lang, zagen we ook in de dertiende etappe enkele renners die het nog voelden kriebelen. Maakte daarbij misschien wel het meeste indruk: Giulio Ciccone. De Italiaan is nog steeds op jacht op zowel de bergtrui als een ritzege, en daarbij schuwt hij geen enkele inspanning. Samen met ploegmakker Mattias Skjelmose vormt hij een gevaarlijk duo in de vluchten.

Ook Thibaut Pinot zal in zijn allerlaatste Tour de kans op een ritzege niet zomaar laten schieten. Pinot is in eigen land misschien wel populairder dan ooit, en dat geeft hem schijnbaar vleugels. Ook was de man van Groupama-FDJ in de rit naar Morzine een van de mannen die lang mee was in de aanval, en in de door Ion Izagirre gewonnen etappe naar Belleville maakte hij eveneens het mooie weer. Alleen lag het profiel van die etappe, met vooral dalende en vlakke stroken in de laatste dertig kilometer hem allicht wat minder.

Eerder al winnaar van een bergetappe met aankomst bergop in deze Tour: Michael Woods, die Israel-Premier Tech de overwinning schonk op de Puis de Dôme. De oude, maar taaie Canadees bewees in die rit vooral dat hij perfect weet hoe hij zijn inspanningen in moet delen. In eerste instantie leek hij te plooien, maar uiteindelijk snelde hij in het slot nog een dappere Matteo Jorgenson (Movistar) voorbij. Die laatste toont zich ook al de hele Tour lang, met knappe ereplaatsen als gevolg.

Verder gevaarlijk? De mannen die net buiten de top 10 staan na een klopje van de hamer vandaag. Dan denken we aan Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), die zomaar de trilogie voor de Britse formatie kan vervolledigen, of David Gaudu (Groupama-FDJ), Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) en Guillaume Martin (Cofidis). Ook Mikel Landa (Bahrain Victorious) zullen we in dat scenario nooit uitvlakken. Het is echter de vraag in hoeverre zij zullen herstellen van hun inspanningen van de voorbije dagen, want door hun klassementsambities moesten ze elke dag tot het gaatje gaan.

Het rijtje outsiders in dit soort ritten is natuurlijk onuitputtelijk. We zullen ook Tobias Halland Johannessen (Uno-X) nooit uitvlakken in een vluchtersgroepje, net als Pierre Latour (TotalEnergies), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), Gorke Izagirre (Movistar), Ion Izagirre (Cofidis), Ben O’Connor (AG2R Citroën), Maxim Van Gils (Lotto Dstny), ex-bergtruidrager Neilson Powless (EF Pro Cycling) en Warren Barguil (Arkéa-Samsic).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogacar

*** Jonas Vingegaard en Carlos Rodriguez

** Guilio Ciccone, Thibaut Pinot en Michael Woods

* Jai Hindley, Felix Gall, Pello Bilbao en Simon Yates

Weer en TV

Het belooft zondag uitstekend koersweer te worden. Aan de finish in Saint-Gervais Mont Blanc is het overwegend zonnig en schommelt de temperatuur rond de 26 à 28 graden Celsius. In startplaats Les Gets is het iets koeler en overdag een lichte kans op neerslag, maar dan moeten de renners al onderweg zijn. De regen hangt dus toch in de lucht in de Alpen.

Eurosport, NOS en Sporza hebben de uitzendrechten voor de Tour de France. Voor meer informatie en de exacte uitzendtijden kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.