Giacomo Nizzolo: “Probeerde zoveel mogelijk energie te sparen in waaier” maandag 9 maart 2020 om 17:08

Giacomo Nizzolo blikt met een goed gevoel terug op zijn overwinning in de tweede rit van Parijs-Nice. De Italiaanse sprinter van NTT Pro Cycling overleefde de waaiers en versloeg Pascal Ackermann in de sprint. “Het was een stressvolle dag, omdat we de regen niet verwacht hadden. Daardoor was het vandaag nog lastiger”, reageert hij.

Als enige renner van NTT Pro Cycling zat Nizzolo mee in de voorste groep, die overgebleven was na waaiergeweld van onder meer BORA-hansgrohe (met leider Maximilian Schachmann) en Trek-Segafredo. “Ik wist dat BORA-hansgrohe door moest trekken vanwege het algemeen klassement, dus ik probeerde in de waaier zoveel mogelijk energie te sparen als mogelijk. Uiteindelijk bleek Ackermann de sprinter waar ik op moest letten, dus pakte ik zijn wiel”, zegt Nizzolo.

In de laatste meters wist de Italiaan zijn Duitse concurrent nog te passeren in de sprint. Het betekende de tweede zege van het seizoen voor Nizzolo, die ook al een rit in de Tour Down Under won en tweede werd in Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik voel mij al sinds het begin van dit seizoen goed en we hebben al goede resultaten geboekt met de ploeg. De jongens hebben vandaag goed gewerkt. Wat kan ik nog zeggen? Ik kijk uit naar de volgende etappes.”