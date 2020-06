Carlos Betancur richt zich op Italiaanse wedstrijden zaterdag 6 juni 2020 om 17:01

Carlos Betancur zal dit seizoen een Italiaans getint programma afwerken. De renner van Movistar begint op 1 augustus met de Toscaanse grindklassieker Strade Bianche en zal verder ook deelnemen aan de Giro d’Italia.

De 30-jarige Betancur richt zich na Strade Bianche op Milaan-Turijn, de Giro dell’Emilia, de Gran Piemonte, de Trofeo Matteotti, de Memorial Marco Pantani, de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, de Giro dell’Appennino en Tirreno-Adriatico. Vervolgens zal Betancur zijn enige niet-Italiaanse wedstrijd rijden met de Waalse Pijl.

In de Waalse klassieker zal Betancur normaal gesproken in dienst rijden van Alejandro Valverde, die in het verleden al vijfmaal wist te winnen op de Muur van Hoei. Na de Waalse Pijl zal Betancur aan de start staan van de Giro d’Italia, waar hij Marc Soler moet bijstaan in de bergen. De Catalaan is de klassementskopman van Movistar.

Goede herinneringen

Betancur zet na de Ronde van Lombardije een punt achter zijn seizoen. De Colombiaan was in het verleden al succesvol in Italië. Zo won hij in 2010 de Giro d’Italia voor beloften en zegevierde hij een jaar later als neoprof in de Giro dell’Emilia. In 2013 finishte hij bovendien als vijfde in de Giro, toen hij in dienst reed van AG2R La Mondiale.

Movistar liet enkele dagen geleden weten dat Enric Mas en Alejandro Valverde het kopmanschap zullen delen in de Tour de France. Beide renners staan na de Tour ook aan de start van de Vuelta a España. Soler mag zich dan weer bewijzen in de Giro.