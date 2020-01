Marianne Vos succesvol geopereerd aan liesblessure vrijdag 17 januari 2020 om 15:45

Marianne Vos is succesvol geopereerd aan haar liesblessure, die haar al langere tijd parten speelde. Inmiddels heeft ze het ziekenhuis verlaten om thuis te herstellen.

Onlangs werd bekend dat Vos met de Nederlandse kampioenschappen in Rucphen haar laatste veldrit van het seizoen heeft gereden. De zevenvoudige wereldkampioene in de cross kampte al langere tijd met een liesblessure, die door een knik in de liesslagader werd veroorzaakt. In overleg met het medische team van haar ploeg CCC-Liv werd besloten om zo snel mogelijk een operatie te laten uitvoeren.

Die is inmiddels achter de rug. “De operatie verliep goed en ik verliet zojuist het ziekenhuis met een glimlach (en bloemen)”, laat Vos weten via haar social media. “Ik voel me goed en heb niet veel pijn. Veel dank aan het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven voor de goede zorgen. Nu kan het herstelproces beginnen, voorzichtig en rustig. Ik kijk ernaar uit om toe te werken naar mijn doelen later dit jaar.”

Naar verwachting kan Vos zes weken na de operatie haar lichaam weer volledig belasten. Een deelname aan het WK veldrijden in Dübendorf over twee weken is daardoor uitgesloten.