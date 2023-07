Gevallen Simon Yates heeft last van heup: “Niet ideaal, maar zal mijn best doen”

Simon Yates kende een uitstekende eerste Tourweek, maar zaterdag kwam de Britse klimmer ten val in de finale richting Limoges. Hoe voelt de klassementskopman van Jayco AlUla zich na een nachtje slapen? “Ik heb pijn, zoals ik ook al had verwacht”, laat hij weten aan Eurosport.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De valpartij waar Yates bij betrokken was, vond plaats op een kleine zes kilometer van het einde. Meerdere renners gingen tegen het asfalt, waaronder Steff Cras, die de ronde moest verlaten. Yates kon wel door, op een nieuwe fiets, maar zou het peloton niet meer terugzien. Mede door de hulp van Chris Harper kwam hij nog als 61e binnen en beperkte hij de schade tot 47 seconden.

Na afloop klaagde Yates echter wel over pijn aan zijn heup. De pijn is na een goede nachtrust zeker nog niet verdwenen. “‘Ik heb pijn, zoals ik ook al had verwacht. Het is niet ideaal, maar ik zal mijn best doen en we zullen zien”, klonk het voor de start van de negende etappe in gesprek met Eurosport.

Lees ook: Tour 2023: Simon Yates verliest tijd en houdt heuppijn over aan ‘harde klap’

“Je weet nooit hoe het lichaam reageert na een val. Ik heb wel goed geslapen, dat is nog het positieve”, aldus Yates, die nu zesde staat in het voorlopige klassement. De Britse klimmer zal vandaag wel bij de les moeten zijn, aangezien de finishstreep is getrokken op de gevreesde Puy de Dôme.