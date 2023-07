Tour 2023: Simon Yates verliest tijd en houdt heuppijn over aan ‘harde klap’

Update

Simon Yates was een van de verliezers van de dag in de Tour de France. De Brit ging onderuit in de finale van de achtste rit en verloor daardoor 47 seconden op de concurrentie. In het algemeen klassement zakt hij van plaats vier naar zes.

De valpartij waar Yates bij betrokken was, vond plaats op een kleine zes kilometer van het einde. Meerdere renners gingen tegen het asfalt, waaronder Steff Cras, die de ronde moest verlaten. Yates kon wel door, op een nieuwe fiets, maar zou het peloton niet meer terugzien. Mede door de hulp van Chris Harper kwam hij nog als 61e binnen en beperkte hij de schade tot 47 seconden.

“Gelukkig lijkt er niets ernstigs aan de hand”, zei Daniel Castillo, ploegdokter bij Jayco AlUla, op de Spaanse radiozender rtve. “Hij had veel pech. Maar het komt goed, hij gaat vechten voor het podium.”

In het algemeen klassement staat Yates nu zesde, op vier minuten en één seconden van geletruidrager Jonas Vingegaard. Carlos Rodríguez en Simons broer Adam Yates schoven een plaatsje op ten koste van de onfortuinlijke kopman van Jayco AlUla. Ródriguez staat nu vierde, Adam Yates vijfde.

Update 19.24 uur

Jayco AlUla heeft via sociale media meer informatie gegeven op de schade bij Simon Yates. “Yates heeft lichte schaafwonden, en blijvende pijn en stijfheid aan zijn heup vanwege de harde klap”, schrijft de Australische ploeg. De 30-jarige Brit is onderzocht door het medische team van Jayco AlUla, dat de renner zal blijven monitoren in aanloop naar de negende rit.

