Gevallen Rodríguez raakt vierde plaats kwijt: “Alles gegeven, maar was niet genoeg”

Carlos Rodríguez kende niet zijn beste dag in de Ronde van Frankrijk. De 22-jarige Spanjaard kwam vroeg in de twintigste rit ten val in de afdaling van de Ballon d’Alsace en zakte uiteindelijk een plaatsje in het algemeen klassement. “Ik heb alles gegeven, maar het was niet genoeg”, citeert eciclismo de renner van INEOS Grenadiers.

Vanochtend stond Rodríguez nog vierde in het klassement, maar Simon Yates ging hem voorbij in de algemene rangschikking. Wel bleef hij Pello Bilbao met tien seconden voor. “Ondanks de tegenslag, ben ik tevreden met het feit dat ik alles heb gegeven”, zegt de Tourdebutant, die dagsucces boekte in Morzine. “Volgend jaar zal ik terugkomen en proberen om het beter te doen.”

Rodríguez bedankte ook Omar Fraile, Tom Pidcock en zijn andere ploeggenoten. “Ze werkten voor tien”, aldus de jongste renner van het Tourpeloton. Over zijn val zei hij, tot slot, nog het volgende: “Ik had de pech dat mijn voorwiel weggleed. Ik weet niet wat er precies gebeurde, maar er brak een spaak. Daarna viel ik in een bocht.”

