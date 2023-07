Tour 2023: Carlos Rodríguez komt ten val in afdaling Ballon d’Alsace

Carlos Rodríguez, de nummer vier van het algemeen klassement in de Tour de France, is in de voorlaatste etappe ten val gekomen. De Spanjaard ging onderuit in de afdaling van de Ballon d’Alsace, de eerste beklimming van de dag. De 22-jarige is behoorlijk gehavend, maar kon zijn weg wel vervolgen.

Rodríguez ging onderuit in een bocht naar links. Het leverde hem meerdere schaafwonden op, ook in zijn gezicht. De renner van INEOS Grenadiers werd opgewacht door enkele ploeggenoten en moest vol in de achtervolging. Vooraan was het namelijk koers en werd stevig doorgereden. Inmiddels heeft Rodríguez terug kunnen keren bij het pelotonnetje met klassementsrenners. Dat lukte ook Sepp Kuss, die eveneens tegen het asfalt was gegaan.

In het algemeen klassement heeft Rodríguez een achterstand van twaalf minuten en één seconde op geletruidrager Jonas Vingegaard. Adam Yates, de nummer drie van de algemene rangschikking, staat een minuut en tien seconden voor hem. Op de plekken vijf, zes en zeven staan Simon Yates, Pello Bilbao en Jai Hindley. Zij staan allen nog binnen de twee minuten van Rodríguez.

🚴🇫🇷 | Een slecht begin van de dag voor Carlos Rodriguez! De Spanjaard gaat onderuit in de afdaling. Gelukkig kan hij wel verder, maar de schaafwonden laten zien dat het flink pijn moet doen.. #TDF2023 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/ES3cT0SEv2 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 22, 2023