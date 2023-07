Gevallen Elisa Longo Borghini gaat niet meer van start in Giro Donne

Elisa Longo Borghini zal vandaag niet aan de start verschijnen van de zesde etappe van de Giro d’Italia Donne. De Italiaans kampioene van Lidl-Trek ging dinsdag hard onderuit in de afdaling van de laatste klim van de dag.

De 31-jarige Longo Borghini heeft geen breuken of andere ernstige blessures overgehouden aan haar val, maar is toch niet in staat om weer een rugnummer op te spelden. “Elisa heeft een goede nacht achter de rug en de controles die vanmorgen zijn uitgevoerd, laten geen tekenen van een hersenschudding zien. Ze heeft echter nog steeds behoorlijk veel pijn en daarom is het de juiste beslissing om vandaag niet meer op te stappen”, laar de ploeg weten via social media.

Het was even flink schrikken in de slotfase van de vijfde etappe van de Giro d’Italia Donne. Longo Borghini ging namelijk op spectaculaire wijze onderuit in de afdaling van de klim naar het heiligdom van Sant’Ignazio 5,6 km aan 6,8%). De Italiaanse had haar fiets even niet meer onder controle, ging over de kop en bleef een tijdje liggen. Ze kon haar weg uiteindelijk wel weer vervolgen, maar kwam gehavend – en met flink wat achterstand – over de finish.

She had a good night and checks performed this morning show no sign of concussion. However, she is still in some considerable pain, and for this reason, with regret, the Team believes the right decision is for her not to start today's stage

Longo Borghini was de voorbije dagen uitstekend op dreef in de Giro d’Italia Donne. De renster won namelijk de derde etappe naar Borgo Val di Taro, door in een sprint af te rekenen met Veronica Ewers en Annemiek van Vleuten, en bleek in de bergen de voornaamste uitdager van rozetruidrager Van Vleuten. Longo Borghini stond voor haar val op een tweede plaats in het algemeen klasssement.

