donderdag 7 september 2023 om 09:58

Gesink over ploeggenoot Kuss: “Hij krijgt meer en meer het gevoel dat het kan”

Is Sepp Kuss in staat om de 78ste Vuelta a España te winnen? Dat is de grote vraag na elf dagen koers. De Amerikaanse klimmer van Jumbo-Visma gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement, en heeft nog steeds een mooie bonus op bijvoorbeeld Remco Evenepoel.

Jumbo-Visma begon met twee kopmannen (Primoz Roglic en Jonas Vingegaard) aan de Ronde van Spanje, maar inmiddels is Sepp Kuss flink gestegen in de pikorde. Sterker, de 28-jarige Amerikaan heeft momenteel de beste uitgangspositie, ziet ook zijn ploeggenoot Robert Gesink. “Het is zeker interessant. We hebben drie hele sterke mannen en het mooie is dat de twee voorziene kopmannen het Sepp Kuss gunnen”, liet hij woensdag voor de start van de elfde etappe weten aan Sporza.

De Nederlandse ploeg heeft met andere woorden nog drie ijzers in het vuur. “Dat is een gigantisch voordeel, ook om te kunnen spelen”, meent Gesink. “Voor vriend en vijand was het een verrassing dat Sepp het zo goed heeft gedaan in de tijdrit. Ook voor hem was het een verrassing. Nu moeten we kijken of we deze lijn kunnen aanhouden.”

“Sleutel ligt bij Sepp om er ontspannen onder te blijven”

“Sepp krijgt meer en meer het gevoel dat het kan”, aldus Gesink. “De sleutel ligt bij hem om er ontspannen onder te blijven. Relaxed zoals we hem kennen, zoals hij is en zoals hij koerst.” In het klassement heeft Kuss nu 26 seconden voorsprong op zijn eerste belager Marc Soler. Remco Evenepoel volgt op 1:09, Roglic is voorlopig vierde op 1:36 van zijn Amerikaanse ploegmakker.