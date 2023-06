Gesink ‘man of the match’ op NK na lastige tijd: “Motor komt weer op gang”

Video

Robert Gesink speelde zondag een cruciale rol in het succes van Jumbo-Visma, dat het NK won met Dylan van Baarle. Olav Kooij, die het zilver pakte, noemde Gesink de ‘man of the match’. “Nou ja, ik denk dat het mooi was om te proberen om ons overtal zo uit te spelen”, zei Gesink met een bescheiden glimlach voor de camera van WielerFlits.

“Met Olav hadden we iemand die perfect kan volgen als Mathieu gaat, iemand die ook explosief is”, vertelde Gesink, die samen met Kooij in de vroege vlucht zat en daar het leeuwendeel van het werk voor zijn rekening nam. “We moeten natuurlijk de boel eerst wel moe maken. Dat was een mooie job voor mij vandaag.”

Jumbo-Visma speelde het ploegenspel uiteindelijk perfect uit. “Ik denk dat we daar Arthur van Dongen (ploegleider bij Jumbo-Visma, red.) ook voor moeten bedanken. Dit is zijn dag van het jaar. Ik heb voor belangrijkere wedstrijden kortere meetings gehad. Het was een mooi tactisch plan en het is mooi om te zien dat het dan werkt.”

Was het het plan om Kooij en Gesink in de kopgroep te hebben? “Natuurlijk niet exact, maar het was wel de bedoeling om Olav en Dylan uit te spelen, en Olav zo fris mogelijk de finale in te krijgen. Dit was een heel goede manier om dat te doen. Natuurlijk moet het dan allemaal nog even meezitten in het begin. Maar dat ging vrij goed. Olav was voor mij al weg, ik reed er naartoe met een paar andere mannen. Toen hadden we een mooi groepje.”

In de laatste ronde waren meer kleppers aangesloten, waaronder Van Baarle en Mathieu van der Poel. “We weten natuurlijk dat Mathieu met een hele ploeg om zich heen de sterkste is op zo’n dag als vandaag. Maar we konden het ploegenspel goed uitspelen.”

Gesink reed het NK op de weg voor het eerst sinds 2017. “Dit jaar was het wel heel leuk. Het was ook een mooi een slopend parcours, met die lus door Limburg in het begin. Alle bekende klimmen zaten er zowat in. Dat was genieten. Superveel mensen langs de kant, enthousiasme. Daar krijg je ook wel moraal van.”

Door de hitte moest er veel gedronken worden, maar omdat Gesink in de kopgroep zat, kan hij genoeg bidons aannemen. “Dat is wel het voordeel van van voren zitten, je kunt natuurlijk fantastisch bevoorraden. Daar hebben we ook een heel goed team voor. Dat zijn van die kleine dingen waardoor het lukt. Dat was goed werk van die mannen.”

Gesink vertelde alles met een glimlach, een glimlach die een tijdje weg was. “Ik heb een lastige tijd achter de rug. Het liep voor geen meter na Romandië en het missen van de Giro (vanwege een coronabesmetting, red.). Nu begint de motor langzamerhand weer op gang te komen. Dat is goed richting de Vuelta.”

