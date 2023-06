Het rood-wit-blauw in de Tour, maar krijgt Van Baarle eigen kansen? “Vooralsnog niet het plan”

Video

Het rood-wit-blauw zal de komende weken te zien zijn in de Ronde van Frankrijk. Dylan van Baarle, opgenomen in de Tourselectie van Jumbo-Visma, pakte zondag namelijk de titel in Sittard-Geleen. Ploegleider Arthur van Dongen vertelt in gesprek met WielerFlits echter dat nationaal kampioen Van Baarle waarschijnlijk geen kansen voor zichzelf gaat krijgen in de Tour.

“Het is voor iedereen altijd een specifieke wedstrijd”, vertelde Van Dongen over het NK. “We hebben gisteren (zaterdag, red.) een uitgebreide meeting gehad, waarin we allerlei scenario’s hebben doorgesproken. Als het plan dan op deze manier samenkomt en we de koers met Dylan afmaken, dan is dat fantastisch.”

Was het grote doel om Mathieu van der Poel af te matten? “Nee, niet alleen Mathieu van der Poel. Hij was natuurlijk wel de grote favoriet en onze grootste concurrent. Maar we wilden vooral zelf een goede koers rijden en als ploeg in controle blijven. Dat hebben we echt perfect gedaan.”

Kooij en Gesink

Zo zat Olav Kooij, die uiteindelijk tweede werd, al mee in de vroege vlucht. “Ik denk dat het heel verrassend was dat Olav Kooij meezat in de vroege vlucht. Robert Gesink heeft fantastisch werk geleverd en Olav heel fris in de finale gebracht. Super hoe de mannen het dan afmaken”, aldus Van Dongen, die vol lof was over Gesink. “Ik heb hem gecomplimenteerd en gezegd dat het goed is dat hij nog een jaar doorgaat. Want wat die vandaag doet…”

Het is voor Jumbo-Visma de derde zege op rij op het NK op de weg. “Als we het niet winnen, dan is het niet goed. De lat ligt hier altijd hoog. Maar nogmaals, ik denk dat we als ploeg weinig steken hebben laten vallen. We moeten wel altijd kritisch blijven, daar worden we beter van. Het enige foutje was dat we niemand bij het overstekende groepje met Lemmen en Schelling hadden. Maar dat is daarna uitstekend rechtgezet.”

Van Baarle maakt het af

In de finale maakte Van Baarle het verschil door alleen weg te rijden. “Dat was zeker indrukwekkend. Dylan voelt dat als geen ander aan. Het was op een smal weggetje, van achteruit, met snelheid, terwijl het even stilviel. Hij sloeg daardoor meteen een groot gat. Als je Dylan in de finale van een heel zware koers honderd, honderdvijftig meter geeft, dan weet je dat je een probleem hebt.”

“Dat zit vooralsnog niet in het plan. We gaan natuurlijk naar de Tour om met Jonas voor het geel te gaan en met Wout een rit te winnen. Dus dat zit er voorlopig niet in, maar we weten allemaal dat Christophe Laporte (die een etappe won, red.) vorig jaar ook niet als beschermd renner stond aangeduid. Je weet nooit wat er kan gebeuren, maar op dit moment zeg ik nee.”

