dinsdag 16 januari 2024 om 11:39

Robert Gesink juicht UCI-maatregelen tegen extreem afgestelde remgrepen toe, Quinn Simmons minder blij

Vanaf dit wielerseizoen mogen renners en rensters hun shifters niet meer zo ver mogelijk naar binnen buigen. De UCI heeft beperkingen opgelegd voor de hoeken die de remgrepen mogen hebben en doet ook controles. In de Tour Down Under, de eerste WorldTour-wedstrijd van het jaar, leidde dat tot verschillende reacties.

Allereerst: waarom stelden veel renners hun remgrepen zo extreem af? Dat antwoord is simpel. Door de shifters van je fiets naar binnen te buigen, kun je je frontale oppervlak verkleinen en dus een meer aerodynamische houding aannemen.

Tegelijkertijd voldoe je aan de UCI-regel dat je je remgrepen moet aanraken, als je met de polsen op je stuur ligt. De UCI riep deze regel in 2021 in het leven om de zogenoemde ‘puppy paw-houding’ tegen te gaan: renners en rensters lagen voor die tijd vaak met hun polsen los op het stuur. De UCI vindt het echter ook gevaarlijk om met naar binnen gebogen shifters te fietsen en kondigde daarom eerder al aan extreme gevallen aan te pakken. Daar zijn ze nu dus mee begonnen.

Gesink: “Het zag er nog wel wat onhandig uit”

Robert Gesink begrijpt de maatregelen van de UCI wel. “Ik denk dat het in het algemeen een goede beslissing is”, zegt hij in gesprek met GCN. “We zagen enkel behoorlijk extreme afstellingen. Deze dingen (de remgrepen, red.) zijn natuurlijk ontworpen om te remmen en om je fiets te kunnen controleren. Als een bepaalde afstelling tot minder veilige situaties leidt, is het een goede zaak dat er maatregelen worden genomen.”

De handhaving kan nog wel wat beter, denkt de veteraan van Visma | Lease a Bike. “We hebben nu de eerste metingen gezien. Ik weet niet of dit de uiteindelijke meetmethode zal zijn, maar het zag er nog wat onhandig uit, met een plastic apparaat dat nog behoorlijk wat ruimte overliet. Maar het is zeker een goede eerste stap om het te controleren.”

Simmons: “Denk niet dat dit voor verandering zal zorgen”

Terwijl Gesink zich wel kan vinden in het besluit van de UCI, is Quinn Simmons er minder blij mee. “Ik ben heel erg voor alles wat de veiligheid bevordert”, wil de Amerikaan wel benadrukken. “Het is belachelijk hoe gevaarlijk onze sport is. Het is soms echt over de limiet, de sport in het algemeen. Het is te gevaarlijk en we moeten dingen veranderen. Maar ik denk dat dit niet iets is wat echt voor verandering zal zorgen.”

“Het zijn de gevaarlijke aankomsten en gevaarlijke parcoursen waar organisatoren mee wegkomen die de valpartijen veroorzaken. En renners die domme dingen doen”, aldus Simmons. “Het verandert de veiligheid niet nu mijn shifters drie centimeter naar buiten zijn bijgesteld. Het maakt het alleen oncomfortabel voor mij. Maar uiteindelijk is het een nieuwe regel en we moeten de regels volgen in onze sport. Tenminste verdwijnen de superextreme gevallen nu. Ik hoop alleen niet dat ze domme dingen gaan doen als je er één graad of zo naast zit.”