maandag 8 januari 2024 om 17:14

Quinn Simmons zag fatale val Mäder van dichtbij: “Dacht dat ik nooit meer zou gaan fietsen”

Het is inmiddels bijna zeven maanden geleden dat Gino Mäder verongelukte in de Ronde van Zwitserland. De wielerwereld was flink van slag, maar voor Quinn Simmons was het al helemaal een schok. De jonge Amerikaan van Trek-Segafredo reed op het moment van de val van Mäder namelijk achter de Zwitser.

Mäder kwam in juni 2023 zwaar ten val in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. De 26-jarige Zwitser raakte van de weg in de afdaling van de Albulapass en stortte in het ravijn. Mäder werd bewegingsloos gevonden, al liggend in het water, en werd daarna gereanimeerd. Hij werd lange tijd behandeld en vervolgens met een traumahelikopter afgevoerd naar het ziekenhuis, maar hulp mocht niet meer baten.

Simmons zag het allemaal van dichtbij gebeuren en heeft nog altijd last van deze tragische gebeurtenis. “Toen ik in het vliegtuig naar huis stapte, was ik zeker dat ik niet meer naar Europa zou gaan. En dat ik nooit meer zou gaan fietsen”, stelt de Amerikaanse kampioen zich kwetsbaar op in een interview met Velo.

De 22-jarige renner van Lidl-Trek wist zichzelf echter weer bijeen te rapen. Simmons besloot mee te doen aan het Amerikaans kampioenschap op de weg en won deze wedstrijd. “Ik maakte met mezelf de afspraak dat ik alles zou geven, voor Gino, en de zege aan hem zou opdragen.”

Daalangst

Simmons is nog altijd niet helemaal de oude, aangezien hij nog steeds last heeft van daalangst. “Het duurde erg lang. Ik was zelfs bang tijdens trainingen. Ik twijfel nu ook zeker meer dan vroeger. Ik kan inmiddels wel weer normaal dalen als ik in mijn eentje fiets, maar het is nog afwachten hoe het zal gaan in de koers.”